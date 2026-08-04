¡Atención Colapinto! Gasly lanzó una advertencia sobre las mejoras de Alpine: «Son críticas»

Gasly y Colapinto no tuvieron un buen cierre de la primera etapa de la temporada y buscarán sumar en Países Bajos.

La Fórmula 1 atraviesa el receso de verano tras el Gran Premio de Hungría. En medio de esta pausa, Alpine y Franco Colapinto buscan mejorar el rendimiento para el segundo tramo de la temporada.

En el inicio del año, la escudería francesa mostró un buen nivel y se afianzó en la mitad de tabla como el quinto equipo. Pero luego comenzó a caer y actualmente ya fue superado en la clasificación por Racing Bulls. En la última carrera, hasta Aston Martin y Audi estuvieron con mayor ritmo en el circuito de Budapest.

Por eso, se espera con ansias las mejoras que llegarán al A526 en el GP de Países Bajos. Pero Pierre Gasly puso paños fríos y enfrió las expectativas. El francés describió el momento de Alpine: «No dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato«, aseguró a Motosport.

Colapinto tuvo un difícil fin de semana en Hungría, donde estuvo lejos del buen ritmo y de los puntos.

Además, detalló cuáles son las limitaciones del monoplaza: «El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar«.

Y expresó que el mal presente de la escudería es claro: «En la carrera es como que de alguna manera piensas que quizá vamos a estar ahí y entonces puedo verlos, pero es puro ritmo y no estamos ahí. No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderse de ella».

En Hungría, ambos pilotos terminaron lejos de los puntos (Gasly 12° y Colapinto 15°) pero en Zandvoort buscarán volver a sumar para no perderle pisada a Racing Bulls, que se encuentra cinco puntos por encima (66 a 61).

Además, las próximas semanas serán claves para el argentino, ya que Alpine definirá o no su continuidad en la escudería para la temporada 2027. De momento, Colapinto descansa y se prepara para enfrentar las 12 carreras restantes del año. Volverá a la pista el fin de semana del 23 de agosto en Países Bajos.