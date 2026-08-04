Río Negro organizará en Cipolletti una jornada de eficiencia energética dedicada a las pymes
La propuesta busca relacionar a las empresas del sector con pymes locales, además de promover un uso más eficiente de la energía. Participarán funcionarios de Córdoba, quienes compartirán su experiencia en el modelo de eficiencia energética que están aplicando, además de autoridades provinciales y nacionales. Se hará el jueves 20 de agosto, y la inscripción es online.
El jueves 20 de agosto, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro organizará la jornada Optimización Energética para pymes, en su sede de Cipolletti, con el objetivo de vincular a las empresas del sector con pymes locales y promover un uso más eficiente de la energía.
La jornada busca acercar a las pymes alternativas vinculadas con generación distribuida, diagnósticos energéticos y sistemas de almacenamiento con baterías. Durante la misma podrán conocer herramientas y servicios para analizar sus consumos, detectar oportunidades de mejora, reducir costos y planificar inversiones que fortalezcan su competitividad.
De esta manera, la propuesta apunta a generar un espacio de vinculación entre las empresas que ofrecen soluciones de eficiencia energética y las pymes interesadas en optimizar sus procesos.
Según resaltó el gobierno de Río Negro, la actividad se suma a las políticas que impulsa para promover el uso responsable de la energía, acercar herramientas técnicas al sector privado y avanzar hacia un desarrollo productivo más eficiente y sustentable.
Qué incluye la actividad y cómo inscribirse
Durante el encuentro, funcionarios de Córdoba compartirán su experiencia y el modelo de eficiencia energética que se está implementando en esa provincia.
También participarán autoridades provinciales y nacionales, junto con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Cammesa, la distribuidora Edersa, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y Genneia, empresa líder en energías renovables en el país.
Las empresas que brindan productos o servicios vinculados con la eficiencia energética podrán postularse para contar con un stand durante la jornada. Este espacio les permitirá presentar sus soluciones, establecer contacto directo con potenciales clientes y generar nuevas oportunidades de vinculación con las pymes rionegrinas.
La participación requiere una inscripción previa para facilitar la organización y distribución de los espacios, a la que se puede acceder de manera online mediante este enlace. El encuentro se desarrollará en el edificio de la Secretaría, ubicado en Los Arrayanes y Los Sauces, de Cipolletti.
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