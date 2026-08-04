Río Negro organizará en Cipolletti una jornada de eficiencia energética dedicada a las pymes

El encuentro se desarrollará en el edificio de la Secretaría de Energía de Cipolletti. Foto: Gobierno de Río Negro.

El jueves 20 de agosto, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro organizará la jornada Optimización Energética para pymes, en su sede de Cipolletti, con el objetivo de vincular a las empresas del sector con pymes locales y promover un uso más eficiente de la energía.

La jornada busca acercar a las pymes alternativas vinculadas con generación distribuida, diagnósticos energéticos y sistemas de almacenamiento con baterías. Durante la misma podrán conocer herramientas y servicios para analizar sus consumos, detectar oportunidades de mejora, reducir costos y planificar inversiones que fortalezcan su competitividad.

De esta manera, la propuesta apunta a generar un espacio de vinculación entre las empresas que ofrecen soluciones de eficiencia energética y las pymes interesadas en optimizar sus procesos.

Según resaltó el gobierno de Río Negro, la actividad se suma a las políticas que impulsa para promover el uso responsable de la energía, acercar herramientas técnicas al sector privado y avanzar hacia un desarrollo productivo más eficiente y sustentable.

Qué incluye la actividad y cómo inscribirse

Durante el encuentro, funcionarios de Córdoba compartirán su experiencia y el modelo de eficiencia energética que se está implementando en esa provincia.

También participarán autoridades provinciales y nacionales, junto con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Cammesa, la distribuidora Edersa, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y Genneia, empresa líder en energías renovables en el país.

Las empresas que brindan productos o servicios vinculados con la eficiencia energética podrán postularse para contar con un stand durante la jornada. Este espacio les permitirá presentar sus soluciones, establecer contacto directo con potenciales clientes y generar nuevas oportunidades de vinculación con las pymes rionegrinas.

La participación requiere una inscripción previa para facilitar la organización y distribución de los espacios, a la que se puede acceder de manera online mediante este enlace. El encuentro se desarrollará en el edificio de la Secretaría, ubicado en Los Arrayanes y Los Sauces, de Cipolletti.