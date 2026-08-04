De la desaparición al trágico hallazgo: el minuto a minuto del caso del nene de 6 años en Neuquén

La búsqueda de un nene de 6 años terminó de la peor manera. El lunes por la noche, a pocas horas de radicarse la denuncia por su desaparición, el pequeño fue hallado sin vida en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del EPAS.

La Policía de Neuquén brindó detalles sobre el operativo, el avance de los rastrillajes y el trágico desenlace del caso.

El minuto a minuto del caso del nene de 6 años en Neuquén

El niño identificado como Tahiel, tenía 6 años y según la información brindada por su familia, padecía autismo. El pequeño se encontraba la tarde-noche del 3 de agosto en la casa de sus abuelos, ubicada en cercanías a la planta del Epas del barrio Confluencia, cuando en un breve descuido, se escapó.

Cuando notaron su ausencia, entre las 20 y las 20.50, la familia avisó de inmediato a las autoridades e inició una rápida difusión de su imagen en redes sociales.

El comisario Rubén Rodríguez, a cargo del caso, informó que a las 20.50 recibieron el primer llamado que solicitaba la intervención ante la «desaparición de un menor», en este aviso ya se indicaba que el niño podría haber ingresado a las instalaciones del EPAS ubicado sobre calle Tonador.

Efectivos policiales acudieron a la esquina de Tronador y calle Chocón donde se encontraron con un grupo de personas. Tras realizar el procedimiento correspondiente y hablar con el personal de lugar, ingresaron a la planta de tratamiento.

Para el rastrillaje se convocó a Bomberos, precisamente personal de buzos tácticos, y a la División de Búsqueda de Personas. En paralelo, también se buscó al pequeño en los alrededores del predio.

Cerca de las 22:15, personal de Bomberos localizó un cuerpo dentro de uno de los piletones con características coincidentes con las del niño buscado. Minutos después, tras la intervención del equipo de Criminalística y el médico policial, se confirmó su identidad y se constató que no presentaba signos vitales.

El nene fue hallado en una zona de piletones. Foto: Emi Ortiz



El comisario brindó características del sitio y detalló que la planta cuenta con varios piletones de tratamiento cuyo acceso se realiza a través de escaleras.

Foto: Emi Ortiz



El caso se está trabajando con delicadeza, Rodríguez confirmó las autoridades continúan realizando las diligencias con el fin de determinar cómo logró ingresar el niño al recinto y las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal desenlace.

Como parte de las diligencias, la fiscal Lorena Juárez ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. También pidió entrevistar a los trabajadores de la planta y el secuestro de cámaras de seguridad.