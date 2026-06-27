Ángel de Brito reveló cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais de la tragedia

La muerte de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en el ambiente artístico. La reconocida periodista y conductora falleció este 26 de junio, a los 54 años, luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

En medio del dolor por la noticia, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo fue el momento en que Benicio Guyot, el hijo de la conductora, se enteró del fallecimiento de su madre.

Cómo recibió la noticia el hijo de Ernestina Pais

Según reconstruyó PrimiciasYa a partir de lo informado en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito relató al aire cómo se produjo la notificación.

«La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto», contó el periodista durante el programa.

El vínculo de Ernestina Pais con su hijo

Benicio Guyot nació de la relación entre Ernestina Pais y el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. A lo largo de los años, la conductora expresó en numerosas entrevistas que la maternidad marcó un antes y un después en su vida y que su hijo ocupaba un lugar central en su día a día.

Ese estrecho vínculo también se reflejaba en sus redes sociales, donde con frecuencia compartía momentos junto a él y manifestaba el orgullo que sentía por acompañarlo en su crecimiento.

Un pilar durante los momentos más difíciles

De acuerdo con lo recordado por PrimiciasYa, durante los períodos más complejos que atravesó, especialmente mientras realizaba tratamientos por sus problemas de salud mental y adicciones, Ernestina Pais reconoció públicamente que Benicio fue uno de los principales motores que la impulsó a salir adelante.

En distintas oportunidades, la periodista aseguró que el apoyo y el amor de su hijo fueron fundamentales para afrontar ese proceso de recuperación y reconstrucción personal.