Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada por su hijo de maltrato psicológico

La influencer argentina radicada en Miami quedó en el centro de la polémica luego de que su hijo mayor difundiera un video en el que la acusa de haber ejercido maltrato psicológico durante años. Mientras el joven aseguró que decidió contar su historia para ayudar a otras personas, Mayer negó las acusaciones y afirmó que «no es así como él dice».

Quién es Geraldine Mayer

Hasta hace pocos días, Geraldine Mayer era conocida principalmente por su trabajo como influencer de moda y creadora de contenido. Argentina, pero radicada desde hace años en Miami (Estados Unidos), construyó una importante comunidad en redes sociales mostrando su estilo de vida, viajes, looks y momentos familiares. También se presenta como productora de moda y licenciada en Comercio Internacional.

Con más de 150 mil seguidores en Instagram, su contenido siempre estuvo asociado al lujo, la maternidad y la vida cotidiana en Estados Unidos.

La fuerte denuncia de su hijo Tomás Cataldi

La polémica estalló cuando Tomás Cataldi, de 20 años, publicó un extenso video en sus redes sociales en el que relató el calvario que, según afirmó, vivió durante su infancia y adolescencia.

En su testimonio aseguró que decidió hablar después de «20 años de silencio» y acusó a su madre de haber ejercido maltrato psicológico, describiéndola como una persona «narcisista y manipuladora». Además, sostuvo que la imagen de familia perfecta que mostraba en las redes sociales no reflejaba lo que ocurría dentro de su casa.

Durante el video, el joven exhibió capturas de conversaciones, audios y videos que, según explicó, respaldan su relato. También aseguró que sufrió humillaciones, descalificaciones constantes y situaciones que afectaron gravemente su salud mental.

Entre las declaraciones más impactantes, contó que durante la adolescencia atravesó una profunda crisis emocional e incluso dijo que llegó a intentar quitarse la vida. Según su versión, en ese momento no recibió la contención que necesitaba.

«No estoy denunciando, solo quiero contar mi historia»

Tomás aclaró que su intención no es iniciar una causa judicial contra sus padres.

Según explicó, decidió hacer público su testimonio para que otras personas que atraviesen situaciones similares se animen a pedir ayuda y comprendan la importancia de cuidar la salud mental.

El joven también contó que actualmente vive en la Argentina, trabaja como editor de videos y ya no mantiene contacto con ninguno de sus padres, quienes continúan residiendo en Miami.

La respuesta de Geraldine Mayer

Tras la viralización del video, la influencer rompió el silencio de manera indirecta.

La periodista Pilar Smith reveló en LAM (América) que habló telefónicamente con Mayer, quien se mostró profundamente afectada por la situación.

Según contó la panelista, Geraldine le aseguró que las acusaciones «son mentiras» y que «no es así como él lo dice», aunque prefirió no dar más detalles por el momento debido al estado emocional que atraviesa.

Hasta ahora, la influencer no publicó un comunicado oficial ni realizó declaraciones públicas extensas sobre las acusaciones de su hijo.

Un caso que generó un fuerte debate

El testimonio de Tomás Cataldi abrió un intenso debate en las redes sociales sobre el maltrato psicológico dentro de las familias, la diferencia entre la imagen que muchas personas muestran en internet y la realidad de la vida privada, y la importancia de denunciar situaciones de violencia emocional.

Por el momento, las acusaciones realizadas por el joven no fueron corroboradas por una investigación judicial, ya que él mismo aclaró que no presentó una denuncia penal. La única respuesta pública conocida hasta ahora es la negativa de Geraldine Mayer, quien rechaza los hechos relatados por su hijo.