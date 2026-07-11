La mejor previa del Mundial: Batea Mahuida cumple 26 años y lo festeja en la nieve

Hay aniversarios que se recuerdan por una fecha y otros que quedan grabados por el paisaje. El de Batea Mahuida pertenece a este último grupo. Este sábado, el parque de nieve administrado por la comunidad mapuche Puel celebra sus 26 años con una jornada especial que combina gastronomía, tradición y actividades en uno de los rincones más lindos del invierno neuquino.

Los festejos comenzaron al mediodía, con una propuesta pensada para disfrutar la montaña sin apuro. Corderos al asador, empanadas y choripanes para combatir el frío, además de música en vivo, sorteos de pases para el cerro, equipos, clases de esquí, almuerzos y cenas, son algunas de las propuestas.

Torta, chocolate caliente, bajada de antorchas y clima mundialista

Por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: el cumpleaños propiamente dicho. La torta y el chocolate caliente se compartirán entre visitantes y residentes, una postal que ya forma parte de las celebraciones del centro de nieve.

Cuando el sol empiece a esconderse detrás de las montañas, el cerro ofrecerá uno de sus espectáculos más tradicionales: la bajada de antorchas. Esquiadores iluminando la ladera forman una serpiente de luces sobre la nieve, una imagen que cada invierno convoca a visitantes y fotógrafos. Como ocurre en la cordillera, la realización dependerá de las condiciones meteorológicas.

El parque de nieve administrado por la comunidad mapuche Puel ofrece una propuesta ideal para familias, con pistas, clases y actividades recreativas. Foto gentileza.

Más allá de la celebración, el aniversario también invita a recordar la historia de este centro de nieve. Administrado por la comunidad mapuche Puel desde sus inicios, Batea Mahuida se consolidó como un ejemplo de turismo comunitario, donde la actividad turística se convirtió en una herramienta para generar empleo, fortalecer la identidad cultural y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones.

Ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia, el parque se distingue por su ambiente familiar y por las vistas panorámicas que ofrece desde sus pistas. Desde la cumbre, el paisaje combina bosques de araucarias con los lagos Aluminé y Moquehue, una de las postales más reconocibles de la Patagonia norte.

Hace 26 años, la comunidad mapuche Puel impulsó este parque de nieve, hoy convertido en un referente del turismo comunitario en Neuquén. Foto gentileza.

La celebración tendrá, además, un cierre con clima mundialista. Tras la jornada en la nieve, muchos visitantes seguirán la noche con el partido entre Argentina y Suiza, que se jugará a las 22, completando un sábado en el que el invierno patagónico y el fútbol comparten el protagonismo.