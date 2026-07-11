Turistas cayeron a un arroyo camino a un cerro en Bariloche: circulaban sin cadenas y perdieron el control por la nieve

Cientos de turistas aprovecharon el fin de semana largo que otorgó el feriado del 9 de julio y el viernes 10 tras ser declarado día no laborable con fines turísticos, para viajar a la cordillera. Sin embargo, muchos llegaron sin tomar las precauciones que requiere la circulación sobre rutas con nieve y por ello se registraron varios siniestros.

En Bariloche, tuvieron que rescatar a una familia que terminó cayendo a un arroyo por no usar las cadenas obligatorias para la nieve.

Turistas cayeron a un arroyo tras despistar por la nieve

El incidente se registró camino al cerro Tronador, a pocos kilómetros de la ciudad turística. Según lo informado por medios locales, el conductor del vehículo no colocó las cadenas y cuando se disponía a circular por una curva, perdió el control y despistó.

El auto, que era de alquiler, terminó con la parte trasera en el interior de un arroyo, mientras que la parte frontal quedó afuera. Afortunadamente, el siniestro no pasó a mayores y no se registraron personas lesionadas.

Foto: barilochetop

Precauciones y consejos para conducir sobre nieve

La Municipalidad de Bariloche recuerda las medidas esenciales para transitar de forma segura durante esta temporada de nieve:

Antes de salir

Planificá tu viaje: Evitá viajar mientras esté nevando, a menos que sea una emergencia. Consultá siempre el estado de las rutas antes de arrancar.

Evitá viajar mientras esté nevando, a menos que sea una emergencia. Consultá siempre el estado de las rutas antes de arrancar. Viajá acompañado/a: En lo posible, no viajes solo o sola.

En lo posible, no viajes solo o sola. Horarios: Evitá conducir de noche o sin luz solar.

Evitá conducir de noche o sin luz solar. Equipamiento obligatorio: Llevá siempre cadenas para nieve; su uso es obligatorio si hay acumulación en la calzada.

Al volante (Precauciones extremas)

Circulá a baja velocidad y seguí las huellas que dejaron otros vehículos.

y seguí las huellas que dejaron otros vehículos. Mantené una distancia mayor con el auto de adelante.

con el auto de adelante. Evitá maniobras bruscas: No frenes ni aceleres de golpe.

No frenes ni aceleres de golpe. Zonas peligrosas: No te detengas en pendientes, puentes, curvas o lugares con poca visibilidad.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Llamá al 103 de inmediato ante cualquier siniestro.

de inmediato ante cualquier siniestro. Si te quedás varado en la ruta: Señalizá el auto con las balizas intermitentes y los triángulos. Quedate adentro del vehículo y dejá una ventana apenas abierta para renovar el aire. Despejá la nieve del techo y asegurate de que el caño de escape no esté tapado por la nieve. Prendé el motor en intervalos cortos para mantener la calefacción sin agotar el aire.



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