Turistas cayeron a un arroyo camino a un cerro en Bariloche: circulaban sin cadenas y perdieron el control por la nieve
El hecho ocurrió cerca del cerro Tronador. El vehículo era de alquiler.
Cientos de turistas aprovecharon el fin de semana largo que otorgó el feriado del 9 de julio y el viernes 10 tras ser declarado día no laborable con fines turísticos, para viajar a la cordillera. Sin embargo, muchos llegaron sin tomar las precauciones que requiere la circulación sobre rutas con nieve y por ello se registraron varios siniestros.
En Bariloche, tuvieron que rescatar a una familia que terminó cayendo a un arroyo por no usar las cadenas obligatorias para la nieve.
Turistas cayeron a un arroyo tras despistar por la nieve
El incidente se registró camino al cerro Tronador, a pocos kilómetros de la ciudad turística. Según lo informado por medios locales, el conductor del vehículo no colocó las cadenas y cuando se disponía a circular por una curva, perdió el control y despistó.
El auto, que era de alquiler, terminó con la parte trasera en el interior de un arroyo, mientras que la parte frontal quedó afuera. Afortunadamente, el siniestro no pasó a mayores y no se registraron personas lesionadas.
Precauciones y consejos para conducir sobre nieve
La Municipalidad de Bariloche recuerda las medidas esenciales para transitar de forma segura durante esta temporada de nieve:
Antes de salir
- Planificá tu viaje: Evitá viajar mientras esté nevando, a menos que sea una emergencia. Consultá siempre el estado de las rutas antes de arrancar.
- Viajá acompañado/a: En lo posible, no viajes solo o sola.
- Horarios: Evitá conducir de noche o sin luz solar.
- Equipamiento obligatorio: Llevá siempre cadenas para nieve; su uso es obligatorio si hay acumulación en la calzada.
Al volante (Precauciones extremas)
- Circulá a baja velocidad y seguí las huellas que dejaron otros vehículos.
- Mantené una distancia mayor con el auto de adelante.
- Evitá maniobras bruscas: No frenes ni aceleres de golpe.
- Zonas peligrosas: No te detengas en pendientes, puentes, curvas o lugares con poca visibilidad.
¿Qué hacer en caso de emergencia?
- Llamá al 103 de inmediato ante cualquier siniestro.
- Si te quedás varado en la ruta:
- Señalizá el auto con las balizas intermitentes y los triángulos.
- Quedate adentro del vehículo y dejá una ventana apenas abierta para renovar el aire.
- Despejá la nieve del techo y asegurate de que el caño de escape no esté tapado por la nieve.
- Prendé el motor en intervalos cortos para mantener la calefacción sin agotar el aire.
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