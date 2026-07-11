Encontraron muerto a un taxista en Allen: tenía un golpe en la cabeza y esperan la autopsia para saber qué pasó

El viernes, la tranquilidad de la ciudad de Allen se vio interrumpida tras el hallazgo de un taxista muerto. El hombre, de 73 años, se encontraba en su casa y, según la información brindada a Diario RÍO NEGRO, presentaba un golpe en la cabeza.

En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal y se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte. Por el momento, se investiga como «muerte dudosa».

Taxista muerto en Allen: cómo fue el hallazgo y qué se sabe de la investigación

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional de Roca, informó que el hecho ocurrió el viernes por la tarde. Cerca de las 18:30, uno de los hijos de la víctima llamó para alertar que había encontrado a su padre muerto dentro de su casa.

Cuando arribaron al sitio, los efectivos confirmaron lo denunciado e identificaron a la víctima como un hombre de 73 años, quien se desempeñaba como taxista en la ciudad de Allen.

Tras confirmarse el fallecimiento en el lugar por parte del personal médico, la Fiscalía tomó intervención y ordenó realizar la autopsia correspondiente para que trabajen los peritos.

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fatal presentaba un golpe en la cabeza y por esta razón su caso se catalogó, en principio, como «muerte dudosa». De todas formas, desde la Fiscalía remarcaron que están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer que ocurrió.

El operativo en el sitio estuvo a cargo de la fiscal de turno, Verónica Villarruel, y su adjunta, Laura Tronelli. También intervino el personal de la Comisaría Sexta, la División Judicial de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de Allen y Roca, junto a la unidad operativa del Ministerio Público.