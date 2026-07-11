Choque en la Ruta 151 cerca de Catriel: tres heridos tras el impacto entre una camioneta y un transporte petrolero

Un fuerte choque se registró este viernes, cerca de las 19, en el kilómetro 125 de la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. El siniestro involucró a una camioneta Fiat y un transporte petrolero Mercedes-Benz. El impacto dejó tres personas heridas.

Según informaron medios locales, el accidente ocurrió cuando un matrimonio que viajaba desde el norte con destino a Plottier salió de una estación de servicio tras cargar combustible.

Cómo fue el accidente en la Ruta 151 cerca de Catriel y quiénes resultaron heridos

Al reincorporarse a la ruta, la camioneta fue impactada desde atrás por un transporte de la empresa Geopetrol que circulaba hacia el yacimiento Medanito.

Como consecuencia del fuerte impacto, la camioneta terminó desplazada fuera de la cinta asfáltica. En tanto, dos operarios que viajaban en el transporte petrolero sufrieron golpes y fueron trasladados al Hospital Catriel para ser evaluados.

Foto: Matías Suárez.

La mujer lesionada que viajaba en la camioneta sufrió una descompensación vinculada con una enfermedad cardíaca preexistente. De acuerdo con la información difundida, debió esperar más de dos horas para recibir atención médica debido a la falta de otra ambulancia y de personal de salud disponible.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito, Protección Civil y del Hospital Catriel para asistir a los ocupantes y ordenar la circulación.