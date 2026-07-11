Cutral Co: transmitirán el partido de Argentina contra Suiza en la estatua de Messi

La transmisión del partido se hará en la pantalla gigante instalada al lado del monumento a Lio Messi. (Foto: gentileza)

Una vez más, el partido que jugarán el seleccionado argentino y el equipo suizo será transmitido en pantalla grande, al lado de la estatua de Lionel Messi, en Cutral Co este sábado. El enorme monumento que se levanta frente a la Ruta 22, en el parque industrial, volverá a congregar a los vecinos que quieran seguir de cerca las instancias de cuartos de final de este Mundial 2026.

El municipio confirmó que habrá transmisión a partir de las 22. Esta es la sexta que se realiza al aire libre y la segunda nocturna.

La organización de la comuna cutralquense invitó a la población a desafiar el frío y sumarse para compartir un nuevo paso en este campeonato mundial de fútbol 2026. El entrentamiento del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni será emitido en la pantalla gigante, que se instaló al lado del monumento al capitán de la albiceleste, Lio Messi.

Como ya ocurrió en el debut con Argelia que se jugó por la tarde; luego con Austria; la tercera fecha contra Jordania; la siguiente con Cabo Verde y el último partido con Egipto que le valió a Argentina el pase a cuartos, esta vez la cita es para ver el juego contra Suiza.

El partido que se desarrollará en el estadio de Kansas (Estados Unidos) se podrá ver en la estatua de Messi en Cutral Co y allí estarán, quienes para mantener la cábala, volverán al predio, que sigue sumando mejoras para garantizar el estacionamiento y el acceso con semaforización sobre la Ruta 22.

La estatua de Messi fue el punto de la celebración en Cutral Co en los anteriores partidos. (Foto: archivo gentileza)

Las condiciones climáticas adversas -como la lluvia o viento con ráfagas muy intensas– son las razones por las que podría suspenderse la transmisión. Sin embargo, esto no ocurrió hasta este momento. El municipio que dirige Ramón Rioseco volvió a invitar a la población para que lleven banderas, gorros, cornetas, bufandas y las camisetas.

En el lugar se disponen los operativos de seguridad tanto de la Policía provincial, como inspectores de Tránsito municipal y de Protección Civil para garantizar que el juego deportivo se pueda seguir sin sobresaltos.