¿Viajás a la cordillera? Así está el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro este sábado 11 de julio

Este sábado, las rutas de Neuquén y Río Negro están mayormente transitables, aunque Vialidad Nacional solicita extremar los cuidados en las zonas de la cordillera. El clima inestable, con nieve y frío intenso, altera constantemente el estado de las calzadas, sobre todo en las rutas 40, 237, 231 y 242 que suelen ser las más transitadas en esta época donde ya iniciaron las vacaciones de invierno.

Si bien casi todos los caminos están habilitados, en varios tramos es obligatorio circular con cadenas en el vehículo. Desde el organismo advirtieron que hay maquinaria trabajando en las rutas y que se debe tener especial precaución por el peligro de hielo sobre el asfalto, desprendimiento de piedras y animales sueltos.

Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro

Según el reporte de Vialidad Nacional, la Ruta 22 en el tramo Arroyito-Zapala está transitable con precaución. Se registran sectores con niebla que reducen la visibilidad, calzada húmeda y posible formación de hielo, por lo que es obligatorio portar cadenas. Además, se advierte por la presencia de animales sueltos en la zona, por lo que se solicita circular a velocidad precautoria.

La Ruta 40 también se encuentra transitable con precaución. El organismo nacional indicó que hay sectores con la calzada húmeda y zonas con posible formación de hielo o caída de piedras, por lo que se solicita la portación obligatoria de cadenas.

La Ruta 231 hacia el paso Cardenal Samoré se encuentra transitable, pero se solicita circular con extrema precaución debido a que la calzada está mojada y hay probabilidad de nevadas en las zonas más altas. Recordá que la portación de cadenas es obligatoria.

Quienes circulen por la Ruta 237 deben hacerlo con máxima precaución. Actualmente, la calzada se encuentra húmeda, la visibilidad es reducida en varios tramos y existe el riesgo de que se forme hielo en los sectores más críticos. Como en los otros caminos, es obligatorio portar cadenas y se recomienda prestar especial atención ante la posible presencia de animales sueltos en el camino.

Por la 242 que conduce hacia el Paso Pino Hachado, se solicita transitar con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada. El cielo se presenta cubierto y hay viento en la zona. Además, se alertó por animales sueltos en el trayecto y posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48.

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