Quién es Gustavo Scaglione, el empresario que se convirtió en el nuevo dueño de Telefe

Telefe tiene nuevo dueño luego de que Paramount haya decidido desprenderse de sus acciones del canal mediante un proceso de licitación. Si bien había varios compradores en carpeta, fue Gustavo Scaglione el que compró la señal de las tres pelotitas.

¿Quién es Gustavo Scaglione, el comprador de Telefe?

El empresario es considerado «El Pulpo» ya que supo consolidar un conglomerado de empresas periodísticas y audiovisuales. Su primera gran inversión se dio con la compra del grupo Televisión Litoral, que tenía a señales como: Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3. De aquí ya logró tener una base sólida en televisión abierta, radio y digital.

Pero, eso no fue todo, sino que fue en busca del terreno editorial, quedándose con una gran parte de Multimedios La Capital, también de su natal Rosario. Con el tiempo fue más allá de Santa Fe y se hizo con canales en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

Debido a que era dueño de distintos soportes (televisión, radio y gráfica) en una gran parte del país, se lo comenzó a apodar «El Pulpo«. Sin lugar a dudas, su tentáculo más importante va a ser el de Telefe que, según el periodista Pablo Montagna, «el grupo liderado por Gustavo Scaglione se habría quedado con Telefe».

Actualmente, Telefe está valuado por debajo de los 120 millones de dólares, siendo una cifra muy inferior a la que le puso Viacom a Telefónica, en 2016, de USD 345 millones.

¿Quiénes estuvieron cerca de quedarse con Telefe?

Tomás Yankelevich era uno de ellos: es quien lidera uno de los grupos que compitió por quedarse con Telefe junto a su padre, Gustavo Yankelevich y otros inversores privados.

También estuvieron en carrera los actuales propietarios de DirecTV; el dueño del grupo Alpha Media y el hijo del canciller argentino, Gerardo Werthein.

Es decir, la rama de la familia Werthein que controla la señal satelital de TV paga mediante su empresa Vrío Corp; Marcelo Fígoli, quien hoy es propietario de un pool de importantes radios como Rivadavia; Rock & Pop; Metro; Splendid; Colonia; Mega, entre otras, además de controlar la agencia Noticias Argentinas (NA), la productora de espectáculos Fenix Entertainment Group; el Parque de la Costa y varios equipos de fútbol en España y Uruguay.

A este grupo se sumó Gregorio Werthein, quien ya desde hace años no forma parte de los negocios de su familia, pero que también armó una propuesta en sociedad con Martín Kweller, CEO de la productora Kuarzo Entertainment Argentina.