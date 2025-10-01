Ni router nuevo ni visita técnica: cómo mejorar la señal de wifi con pequeños cambios en casa

En la vida cotidiana, pocos problemas tecnológicos resultan tan importantes como una conexión wifi débil, ya que, es mucha gente la que utiliza dicha conectividad para trabajar. En tal sentido, la conexión lenta afecta el trabajo remoto, el streaming y hasta las videollamadas familiares.

Sin embargo, mejorar la señal no siempre significa gastar en un nuevo router ni recurrir a un servicio técnico porque, muchas veces, basta con pequeños cambios en casa.

Los especialistas en conectividad aseguran que la mayoría de los cortes o demoras provienen de la mala ubicación del equipo, de interferencias eléctricas o del uso inadecuado de los canales de transmisión. Por eso, la solución suele estar al alcance de la mano, sin inversiones extra.

Los pasos para mejorar la conexión wifi sin gastar dinero

El primer paso para mejorar la conexión wifi es observar el entorno donde se ubica el router. No importa qué tan moderno sea el aparato. Uno de los inconvenientes es que, si está en un rincón tapado por muebles o rodeado de aparatos electrónicos, la señal se verá afectada, por lo que reubicarlo de manera estratégica puede marcar la diferencia.

Además, existen trucos caseros que ayudan a “amplificar” el alcance de la red sin accesorios sofisticados. Incluso hay aplicaciones gratuitas que pueden indicar si conviene cambiar de canal para reducir la saturación de la señal.

Sugerencias para mejorar el wifi sin gastar dinero

Ubicar el router en el centro de la casa, a una altura de al menos un metro.

Evitar obstáculos físicos, como paredes gruesas, espejos o muebles grandes.

Alejarlo de electrodomésticos, en especial microondas o teléfonos inalámbricos.

Cambiar el canal de transmisión, para reducir la interferencia con redes vecinas.

Actualizar el firmware, ya que muchos equipos mejoran el rendimiento con la última versión del software.

Estas medidas suelen ser suficientes para notar un cambio inmediato en la velocidad de navegación. Las mismas no requieren conocimientos técnicos avanzados ni gastos adicionales porque alcanza con observar y hacer ajustes simples.

Consejos adicionales para optimizar la experiencia de conexión

Colocar antenas externas en posición vertical y horizontal, para ampliar la cobertura.

Usar repetidores o extensores caseros, incluso con materiales como papel aluminio detrás del router.

Proteger la red con una contraseña segura, evitando que terceros usen el Wifi.

Configurar horarios de uso o desconexión, para que el router descanse y rinda mejor.

Reiniciar el equipo al menos una vez por semana, ayuda a liberar memoria y optimizar el rendimiento.

En tiempos donde la conectividad es tan importante como la electricidad, estas soluciones caseras se convierten en aliadas clave. No solo evitan el gasto en dispositivos nuevos, sino que prolongan la vida útil del router. De esta forma, la tecnología cotidiana puede ajustarse con prácticas simples.