Thiago Medina “sigue evolucionando favorablemente”: el último parte de Daniela Celis

Daniela Celis detalló en sus redes sociales cómo se encuentra Thiago Medina. El joven, exparticipante de Gran Hermano, sufrió semanas atrás un duro accidente de tránsito mientras circulaba en su motocicleta. Debido a un choque, Thiago permanece internado en terapia intensiva. Los detalles en esta nota.

La salud de Thiago Medina: el último parte médico de Daniela Celis

“Thiago sigue evolucionando favorablemente. Está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, informó esta tarde Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de las gemelas que tiene con el exparticipante de Gran Hermano.

En su red social Instagram, Pestañela añadió: “En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”.

“Como digo siempre es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”, cerró la joven en una historia publicada en sus redes sociales.

La joven también publicó una imagen de dos banderas en apoyo al joven que se encuentra internado en un hospital de Moreno: “Gracias por cada cartel y el amor que le dan a Thiago”.

La emotiva reacción de Thiago Medina en terapia al ver a sus gemelas

Ayer, en un posteo en su Instagram, Daniela Celis dio detalles del cuadro clínico de Thiago Medina. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”, contó la exGH.

Además, la morocha reveló que Thiago vio videos de sus gemelas y esbozó una sonrisa. “Vio videos de sus bebés y se puso contento”, precisó. Y finalizó: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.