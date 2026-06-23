Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio que quedó bajo la lupa tras los allanamientos

El empresario mantiene una relación con la modelo desde 2025 y espera su primer hijo junto a ella. Su nombre volvió a cobrar notoriedad luego de los procedimientos judiciales realizados en una propiedad vinculada a la pareja.

La situación judicial que rodea a Jésica Cirio volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que se viralizaran videos en los que se la observa manipulando fajos de dólares en una vivienda que compartía con su exesposo, Martín Insaurralde.

A raíz de la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios vinculados a la modelo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, uno de los procedimientos se realizó en una propiedad ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde se habrían encontrado dólares y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio y padre de su futuro hijo.

La otra vivienda investigada se encuentra en Banfield y está vinculada al empresario Elías Piccirillo, exmarido de la conductora, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jésica Cirio

Nicolás Trombino tiene 43 años y es un empresario dedicado al rubro supermercadista. Es propietario de una cadena de supermercados mayoristas y mantiene vínculos comerciales con organismos estatales como proveedor de alimentos.

Su nombre comenzó a trascender públicamente cuando se conoció su relación con Jésica Cirio, aunque hasta entonces mantenía un perfil relativamente bajo.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas en medios de espectáculos, reside en Puerto Madero y es padre de un hijo adolescente. Su cercanía con distintos sectores empresariales y políticos también fue señalada en distintas publicaciones periodísticas.

Cómo comenzó la historia de amor con Jésica Cirio

La relación entre Cirio y Trombino habría comenzado a través de amigos en común. Según reveló meses atrás la periodista Laura Ubfal, la pareja empezó a frecuentarse de manera reservada y compartió varios viajes antes de oficializar el vínculo.

«Se conocieron por amigos en común. Ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos», había contado la periodista cuando comenzaron los rumores.

Finalmente, la pareja confirmó públicamente su romance en noviembre del año pasado, luego de ser fotografiada durante una salida en Puerto Madero.

La llegada de su primer hijo juntos

Uno de los momentos más importantes para la pareja llegó a mediados de abril, cuando Jésica Cirio confirmó que está embarazada.

Se trata del segundo hijo para la modelo y el primero junto a Nicolás Trombino. En distintas declaraciones, la conductora aseguró que el embarazo no fue planificado, aunque remarcó que la noticia fue recibida con mucha felicidad por ambos.

Mientras avanza la investigación judicial y crece la repercusión mediática, el nombre del empresario volvió a quedar en el centro de la atención pública debido a los recientes procedimientos realizados por la Justicia.