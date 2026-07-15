FIFA confirmó los artistas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026: estarán Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció quiénes serán los artistas y las celebridades que protagonizarán la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York-Nueva Jersey, minutos antes de la gran final.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo comenzará 90 minutos antes del inicio del partido decisivo, por lo que en Argentina podrá verse desde las 14:30.

Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger encabezarán el show

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la FIFA, los encargados del espectáculo musical serán Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes subirán al escenario para darle el cierre artístico a la Copa del Mundo.

La organización anticipó que el evento combinará música, cultura y fútbol, con una puesta en escena pensada para despedir una edición histórica del torneo.

Tom Cruise, IShowSpeed y Jennifer Hudson también serán protagonistas

Además de los números musicales, la ceremonia contará con la participación del popular streamer IShowSpeed y del actor Tom Cruise, aunque la FIFA todavía no reveló cuál será el rol que desempeñará cada uno durante el espectáculo.

Por su parte, la cantante estadounidense Jennifer Hudson, una de las pocas artistas distinguidas con los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del comienzo de la final.

Qué dijo la FIFA sobre el espectáculo

El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi, destacó el significado que tendrá la ceremonia de clausura.

«La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026», expresó.

Además, aseguró que «la cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica».