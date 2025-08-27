Rating de la TV: El Trece metió un programa en el podio de los más vistos del martes

La competencia por el rating volvió a encenderse en la televisión abierta. “La Voz Argentina” lideró cómodamente la jornada con 11,2 puntos, mientras que “Buenas Noches Familia” sorprendió al meterse en el podio y “Ahora Caigo” logró su mejor marca en las últimas emisiones.

Asi fueron los números de los programas

El reality de canto, La voz Argentina alcanzó un promedio de 11.2 puntos. Subió 1.2 puntos con respecto a la emisión anterior. Fue lo más visto de la televisión Abierta.

Buenas noches familia promedió 6.8 putos. Fue el tercer programa más visto de la jornada y fue la marca más alta del ciclo de las últimas dos semanas y media. Así El Trece metió un programa en el podio de lo más vistos de un día de semana después de mucho tiempo.

Ahora caigo midió 5.3 puntos. Fue lo segundo más visto del canal y quedó muy cerca de Telefe en la competencia directa. Es la medición más alta del ciclo de las últimas cuatro emisiones.

En América TV Intrusos marcó 2.6 puntos. Quedó tercero en su franja y es la emisión más baja de las últimas dos emisiones.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar.