Rating en números: cómo le fue a Telefe sin La Voz Argentina  

El mes de septiembre dejó en claro que Telefe sigue siendo el canal más visto de la televisión argentina, con un promedio de 6.8 puntos de rating, muy por encima de sus rivales.

De acuerdo a las mediciones, El Trece ocupó el segundo lugar con 4.1 puntos, seguido por América TV con 2.0, El Nueve con 1.7 y TV Pública con apenas 0.2 puntos.

Los programas más vistos de la televisión Argentina

Entre las transmisiones que lideraron el ranking, todas pertenecen a Telefe:

Copa Libertadores – Palmeiras vs River Plate: 15.4

Copa Libertadores – Previa: 12.1

Telefe Noticias: 10.0

El noticiero de la gente: 8.3

Cortá por Lozano: 7.7

En la franja matutina, “A la Barbarossa” (Telefe) duplicó a “Mujeres Argentinas” (El Trece) con 5.3 puntos contra 2.4.

En el horario de espectáculos, “Intrusos” (América TV) superó a “Los Profesionales” (El Nueve), con 2.4 frente a 1.7.

Con estos números, Telefe consolida su liderazgo absoluto en la pantalla chica y mantiene una diferencia difícil de descontar por parte de sus competidores.