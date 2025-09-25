Ni tela ni microfibra: cinco trucos para dejar relucientes los vidrios del auto

Mantener los vidrios limpios del auto es clave para una conducción segura y cómoda. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos caros ni a paños de microfibra. La buena noticia es que existen alternativas caseras, sustentables y económicas para lograr un resultado perfecto en casa, sin esfuerzo ni complicaciones.

Cinco trucos caseros para limpiar el vidrio del auto

Además de ahorrar dinero, estos métodos para mantener limpios los vidrios del auto reducen el uso de químicos que pueden dañar el medioambiente y las superficies del vehículo. Las formas rápidas y eficientes son:

Mezclar vinagre y agua

Preparar en un pulverizador tres partes de agua y una de vinagre blanco. Aplicar en el vidrio y pasar papel de diario para una terminación sin vetas.

Alcohol para secado rápido

Si se necesita limpiar en pocos minutos, se puede sumar una cucharada de alcohol a la mezcla. Esto evita marcas y se evapora en segundos.

Limón para manchas difíciles

Pasar medio limón sobre insectos pegados o marcas de lluvia ácida. Luego enjuagar con agua y secar con papel.

Bicarbonato para el interior

Hacer una pasta con bicarbonato y agua, para aplicarla con una esponja en zonas con grasa o restos de humo, y retirarla con un paño húmedo.

Agua destilada para el toque final

Un rociado final con agua destilada evita manchas de sarro y deja los vidrios relucientes, perfectos para un pulido rápido.

Dos claves para cuidar el auto del sol

Estos trucos son fáciles de aplicar y no requieren herramientas especiales. Solo se necesitan algunos ingredientes que probablemente ya estén en la casa. Por eso, sumar estas soluciones no solo cuidan el auto, también reduce residuos y evita el uso de productos que pueden dañar al medioambiente. En paralelo, hay dos claves para cuidar el auto del sol:

Proteger los cristales del sol estacionando el auto en lugares con sombre, siempre que sea posible.

Usar parasoles, ya que, el sol directo puede dañar el parabrisas, marcar el vidrio y afectar el sellado de las gomas.

Vidrios del auto limpios, un aliado para la conducción segura

Un parabrisas limpio mejora la visibilidad nocturna y en días de lluvia. En tal caso, combinar estos trucos con un líquido limpiaparabrisas de calidad y revisar regularmente las escobillas para conducir más seguro. Sumarlos a la rutina de mantenimiento semanal para ver la diferencia en la visibilidad y el brillo de los cristales es esencial.

NA