Daniela Celis contó que visitó a Thiago Medina: “Recién salgo de verlo”

La salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un fuerte accidente vial hace casi dos semanas, generó preocupación como foco de la agenda mediática, y así, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela “Pestañela” Celis, compartió un nuevo comunicado al respecto. Los detalles.

Daniela Celis contó que visitó a Thiago Medina

Tal como lo hace en forma diaria, la también “exhermanita” Daniela Celis brindó detalles de la salud de Thiago Medina. “¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa Estable. No presentó fiebre”, inició en una historia de Instagram con un fondo que transmite paz y naturaleza.

Respecto al panorama específico, Celis se explayó sobre las intervenciones quirúrgicas: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

En este contexto y días atrás, dos personas organizaron una marcha de oraciones para pedir por la salud de Medina para el próximo viernes 26, con destino hacia el hospital de Moreno, en donde se encuentra internado.

La salud de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano y padre dos gemelas de un año y medio, Thiago Medina, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno, donde su pronóstico es “reservado” y se aguarda por noticias favorables a su recuperación.

En las últimas horas, y según la información que trascendió a partir del Ministerio de Salud, se supo que el joven aún se encuentra intubado, aunque los profesionales aguardan el momento en que puedan extubarlo.

Además, los médicos apuntan a evitar una traqueotomía, ya que recientemente sufrió un episodio de descompensación respiratoria y tuvieron que hacer unas maniobras para estabilizarlo nuevamente, junto a una serie de antibióticos.

