Reencuentro histórico: el rey Carlos y el príncipe Harry compartieron un té tras 19 meses de distanciamiento

El rey Carlos I y el príncipe Harry se reencontraron tras 19 meses de distanciamiento en Clarence House, la residencia londinense del monarca.

El rey Carlos y el príncipe Harry, cara a cara nuevamente después de 19 meses

Fuentes cercanas, aseguraron que disfrutaron de un té privado antes de que Harry continuara con su agenda, un evento de su fundación de los Juegos Invictus. Medios locales confirmaron que el hijo menor del Rey hizo una breve declaración al salir de la vivienda. «Sí, está genial, gracias», en referencia al estado de salud de su padre.

La reunión se produjo dos meses después de que el director de comunicaciones de Harry fuera visto en una reunión con el secretario de comunicaciones del Rey, y tres meses después de que el hijo menor de Carlos expresara su esperanza de restablecer la conexión con su familia.

El conflicto entre ambos inició cuando le retiraron las protecciones de seguridad para él, Meghan Markle y sus dos pequeños hijos. «Hubieron tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo», declaró Harry a la BBC en mayo pasado. “Esta situación actual, que lleva cinco años en curso en lo que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda”, afirmó.

«Mi padre tiene mucho control y capacidad», explicó Harry. “En última instancia, todo esto podría resolverse gracias a él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y permitiendo que los expertos hagan lo necesario”, sentenció.

Sin embargo, hasta que no se aborden los temas de seguridad, no se siente cómodo trayendo a su familia de regreso al Reino Unido, a pesar de sus deseos de regresar. “Amo a mi país… Extraño el Reino Unido. Extraño partes del Reino Unido, claro que sí. Creo que es bastante triste no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal”, afirmó.