“Reina Tatiana”, la canción de la China Suárez hecha con IA que se hizo viral

Dentro de la guerra mediática entre Eugenia “La China” Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante, hay un quinto protagonista silencioso: las redes sociales. Este último fue casi igual de importante que los otros y jugo una gran parte de la historia que hoy conocemos.

El tema que se hizo viral en redes

Desde el inicio del Wandagate, las redes se dividieron en dos bandos distintos; “team China” y “team Wanda”, lo que generó una gran cantidad de memes graciosos y tuits virales. En las últimas horas, comenzó a circular un video de la actriz generado con Inteligencia Artificial donde, con música, menciona los comportamientos que las redes sociales la acusan de tener, bajo el nombre de “Reina Tatiana”.

La canción original es de un clip de “Reina Gitana”, el hit que cantó la China Suárez en las primeras temporadas de Casi Ángeles y una de las melodías más recordadas de su carrera.

Así es la letra de la versión con IA

«Reina Tatiana y olé, busco casado y olá, que sea rico y olé, y que sea infiel y olá… Que tenga todo lo que hay que tener: casa de ensueños y mucho poder. Que sea ingenuo y lo pueda engañar, que su fortuna me haga brillar», indica la primera parte de la canción, que tiene una voz similar a la de la actriz creada con IA.

Y continúa: «Niña narcisa y olé, me gusta el drama y olá, que todos hablen y olé, que su ex sufra y olá. En casa ajena me voy a instalar y con la bendi te voy a casar. Disfruto ver a tu esposa llorar, en dos semanas me voy a tatuar».



«Y voy por ti casado, no te vas a escapar, que esta Reina Tatiana sabe cómo atrapar. Reina del caos y olé, te manipulo y olá, quiero tu vida y olé, quiero tu fama y olá. Mejor amiga de ti yo seré, cuando de golpe no vas a creer… cuánta maldad se puede tener por ese hombre que quiero obtener. Reina Tatiana, Reina Tatiana eeeoo oooeee, Reina Tatiana, reina del caos, niña narcisa y olé», termina.

¿Qué significa ser “Tatiana”?

«Tatiana» es un apodo o concepto que utilizo el streamer Martín Cirio para referirse a ciertos comportamientos que tendría la China Suárez y que debido a su audiencia se viralizó en las diferentes plataformas de redes sociales. El término se utiliza para referirse a personas que se involucran en situaciones amorosas complicadas y no se responsabilizan de las consecuencias, o mujeres que buscan relacionarse con hombres comprometidos.