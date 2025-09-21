La miniserie argentina que tiene 3 capítulos y es la más vista de Netflix 

Netflix estrenó el 12 de septiembre de 2025 Las maldiciones, una miniserie argentina de tres episodios que combina política, suspenso y drama familiar. La producción está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y tiene como protagonistas a Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

La trama se ubica en el norte argentino, en un momento clave para la política local: se debate una ley de aguas/explotación del litio que puede cambiar el mapa económico de la región. Justo entonces, la hija del gobernador Fernando Rovira desaparece, en lo que parece un secuestro planificado por alguien de su máxima confianza. Este conflicto obliga al gobernador a encarar una crisis moral: ¿qué pesa más, mantener su poder político o salvar a su familia?

Las claves de Las maldiciones, la miniserie de Netflix que es furor

Sólo tres episodios divididos en “Acto I: La ley”, “Acto II: Normal” y “Acto III: La maldición”. Una duración total de unos ~126 minutos: ideal para verla del tirón.

Producción local con sello fuerte: Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, escrita también con un equipo argentino. Grabada en paisajes del norte del país, lo que acentúa el clima de tensión y de ambigüedad moral.

Temas universales pero con identidad regional: Corrupción, poder, lealtades familiares, secretos incómodos y la idea de herencia (biológica y emocional). Todo esto en un contexto político específico que resuena mucho en Argentina.

Reparto de Las maldiciones, la miniserie de Netflix que la rompe

Gustavo Bassani

Leonardo Sbaraglia

Alejandra Flechner

Mónica Antonópulos

Francesca Varela

Monna Antonópulos

Tráiler de Las maldiciones, la miniserie que la rompe en Netflix