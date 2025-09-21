Nicki Nicole y el joven futbolista Lamine Yamal siguen demostrando que su historia de amor está en pleno auge. En las últimas horas, la cantante rosarina compartió con sus seguidores un gesto que enterneció a todos: el romántico regalo que recibió por el Día de la Primavera.

El romántico gesto de Lamine Yamal con Nicki Nicole en el Día de la Primavera

No es la primera vez que Lamine sorprende a la artista con un gesto especial. Durante el cumpleaños número 25 de la cantante, el futbolista organizó una celebración íntima en Barcelona, llena de detalles románticos. Entre globos, pétalos y una torta decorada especialmente, el regalo que más llamó la atención fue un collar de oro con diamantes, con un dije en forma de muñeca y la letra “N”.

Desde que oficializaron su relación el pasado 25 de agosto, la pareja no ha dejado de compartir gestos románticos. La confirmación llegó con una foto en la que se los veía tomados de la mano, rodeados de globos y rosas. Poco después, Nicki expresó públicamente: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”, durante un evento de moda en Barcelona.

La relación comenzó a gestarse en julio, cuando Nicki fue vista en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal. Desde entonces, los encuentros se multiplicaron: partidos del Barça, escapadas a Mónaco e Ibiza, y apariciones en redes sociales que confirmaron lo que los fans ya sospechaban.

Incluso, en el vestuario de la selección española, Yamal mostró una foto junto a Nicki como fondo de pantalla de su celular, mientras su compañero Nico Williams bromeaba: “Mi chaval está in love”. Ese gesto espontáneo terminó de disipar cualquier rumor de crisis.

A través de sus historias de Instagram, Nicki publicó una imagen de un delicado ramo de flores amarillas y blancas que le envió Lamine. Para acompañar la foto, agregó tres emojis que lo dicen todo: una carita emocionada, una estrella y un corazón.

Entre flores, declaraciones y momentos compartidos, Nicki y Lamine se consolidan como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el deporte.