El gesto de Paulina Cocina por el Día del Estudiante: escondió libros en universidades de todo el país

En el marco del Día del Estudiante, la creadora de contenidos gastronómicos Paulina Cocina sorprendió con una iniciativa que rápidamente se viralizó en redes sociales: dejó escondidos ejemplares de sus libros de cocina fácil en distintas universidades de la Argentina como un gesto de cariño hacia los jóvenes que atraviesan su etapa académica.

¿Qué hizo Paulina Cocina que se ganó el corazón de los estudiantes universitarios?

“Dejé escondidos un montón de libros de cocina fácil en universidades de todo el país para mandar un cariño a mis futuros médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, científicos. ¡Feliz día estudiantes! ¡Aguante ustedes!”, expresó en sus redes, acompañando la publicación con un mensaje de aliento.

La referente digital, seguida por millones de personas en YouTube e Instagram, destacó el esfuerzo de quienes transitan la vida universitaria: “Un abrazo grande a todos los que con esfuerzo sacan una carrera adelante. Dos a los que, como yo, son primera generación universitaria, tres a los que lo hacen laburando en paralelo… y cuatro a los de mi universidad, la UBA, que es una de las mejores del mundo”.

Estudiantes y seguidores agradecieron la iniciativa, resaltando no solo el regalo, sino también el mensaje motivador que acompaña a una de las voces más populares de la cocina casera en redes.

La infalible receta de Paulina Cocina para que el guiso de lentejas quede perfecto

Lista de Ingredientes

chorizo colorado: 1

panceta ahumada: 150 gr

roast beef o corte de preferencia: 250 gr

dientes de ajo: 2

cebolla grande: 1

zanahoria: 1

morrón: 1/2

papa grande: 1

tomates: 2

tomates secos: 4

lentejas: 350 gr

puré de tomate: 1/2 vaso

Especias: A gusto

hojas de laurel: 2

aceite de oliva: A gusto

Receta paso a paso del mejor guiso de lentejas que vas a probar:

Una vez que estén las lentejas cocidas esperamos que se termine de evaporar el agua y lo dejamos reposar.

Desgrasar: Cortar el chorizo colorado en rodajas y después cada rodaja en cuatro partes. Poner el chorizo en una olla con agua y hervir durante 15 minutos. Este procedimiento va a generar que el chorizo se desgrase.

Cortar la panceta en pedacitos pequeños.Luego, cortar la carne en cuadrados. Reservar.

Picar la cebolla, el morrón y el ajo en trozos pequeños. Pelar y cortar las papas y las zanahorias (en cubos y en rodajas respectivamente)

Picar los tomates y los tomates secos sin hidratar. Los secos le agregan un gran sabor extra, aunque es un paso salteable.

Colocar en una olla antiadherente y cocinar a fuego fuerte los trocitos de panceta. No revolver hasta que comiencen a hacer ruido de cocción. Revolver despacio y de vez en cuando para que la panceta quede bien crocante.

Cuando la panceta está tostada le agregamos el chorizo colorado previamente escurrido. Cocinar a fuego fuerte hasta que el chorizo también esté dorado. Retirar de la olla, reservar y en la misma olla seguir con el próximo paso.

Agregar un chorrito de aceite de oliva de ser necesario y esperar a que caliente.

Añadir la carne y dorar de la misma forma que doramos la panceta. Luego la movemos un poquito y vamos procurando que se dore por todos sus lados. Retirar la carne y nuevamente dejar el fondo de cocción.

Agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Añadir un poquito de sal para que las verduras larguen su agua y queden bien tiernas. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.

Sumar el tomate a la olla y cociná hasta hasta que éste cambie de color a un rojo más intenso, aproximadamente 3 minutos, sin dejar de revolver.

Añadir todas las carnes y chorrito de vino si tenes en tu casa. Esperar a que se evapore el vino, aproximadamente son 3 minutos.

Agregar las papas, las zanahorias y los tomates secos. Condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón, y una pizca de orégano. Por último añadimos un vasito de puré de tomates.