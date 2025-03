Esta edición de Gran Hermano no fue la esperada para Telefe debido a que bajó el rating en comparación con lo que fue el año pasado teniendo a Furia, Bautista y Martín Ku como protagonistas. Este año se prepara con todo para lo que será la segunda mitad del año. Sí, más allá de que falta, ya van calentando motores y armando lo que será la grilla con los programa que entraran a jugar.

Revelaron cuándo termina Gran Hermano y los programas que comenzarán en Telefe

Por un lado, según confirmó Paula Varela, ya tiene fecha de cierre Gran Hermano. Más allá de que esta temporada no fue tan auspiciosa como las anteriores, el ciclo que conduce Santiago del Moro viene siendo un caballito de batalla.

“Me cuentan que Gran Hermano termina en junio porque ya en junio arranca La Voz”, informó en Intrusos y agregó que, por un tiempo, los dos programas van a convivir, por lo que GH seguramente saldrá menos horas al aire hasta su cierre definitivo.

Con respecto al reality que va a conducir Nico Occhiato, Varela mencionó que Diego Torres no va a ser de la partida. Era uno de los jurados que estaba apalabrado, sin firmar, y no aceptó. “Me dijo que él habló con el canal y no cerró”, comentó.

Vale recordar que los otros tres jurados son: Soledad Pastorutti, Luck Ra y Lali. Falta buscar a alguien para la silla que dejó Torres, y los rumores hablan de Cristian Castro.

¿Quién es la mega estrella que podría participar en MasterChef Celebrity?

Según informaron en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Chayanne podría ser parte de este conocido ciclo como uno de los cocineros amateurs que deberá enfrentarse a distintas pruebas con sus habilidades culinarias.

Sin embargo, Andrea Taboada dejó en claro que la lista de participantes aún está en proceso y permanece abierta para realizar cambios.