El cantante guatemalteco Ricardo Arjona aguarda por un épico regreso a Buenos Aires, en el marco de su gira “Lo que el seco no dijo”, con cinco sold outs en el Movistar Arena y una sexta fecha para el 12 de mayor de 2026, que ya causa furor entre sus fans. ¿Cómo conseguir entradas en cuotas y sin interés?

Ricardo Arjona en Argentina: cómo conseguir entradas en cuotas sin interés

Ricardo Arjona volverá a Argentina. Con producción de Fénix Entertainment, los días 1,2,3,7 y 11 de mayo 2026 agotaron todas las entradas y ya se pueden adquirir tickets para la noche siguiente, a través de la página web del Movistar Arena.

Al hacer clic en “reservar”, el usuario podrá seleccionar la fecha para el concierto, con previo inicio de sesión en la web: los clientes de Movistar pueden utilizar su mismo usuario y contraseña, y quienes no dispongan del mismo, pueden crearlo en el momento.

Tras realizar una breve fila virtual, se podrá elegir la ubicación en el Arena y la cantidad de entradas, con un tope de 4 por persona. Ante los medios de pago, hay más de ocho opciones disponibles, y una de ellas brinda la posibilidad de seis cuotas sin interés.

Para los clientes de Tarjeta Santander American Express, los usuarios podrán acceder al beneficio de financiar cada ticket —se debe respetar el mismo tope en cantidad— hasta seis pagos.

Asimismo, se puede reservar estacionamiento para el espectáculo en el mismo sitio web, donde aún quedan entradas disponibles para la última fecha de “El seco” en Argentina, con 23 shows en su país natal, dos conciertos en el Madison Square Garden y dos en el Kaseya Center de Miami.

