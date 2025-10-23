Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Argentina tras agotar 11 shows en el Movistar Arena

Ricardo Arjona confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena para el 10 de mayo de 2026, luego de agotar once funciones consecutivas (1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo), las entradas estarán a la venta a partir del 23 de octubre a las 11, únicamente a través de www.movistararena.com.ar.

La gira Lo que el Seco no dijo se convirtió en un fenómeno mundial, posicionándose como la producción más impactante de la carrera del cantautor.

En cada presentación, Arjona ofrecerá un espectáculo que trasciende lo musical y propone una experiencia sensorial única, con una puesta en escena sin precedentes.

El furor por Ricardo Arjona llega tras una serie de logros internacionales: dos funciones sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, cinco presentaciones agotadas en el Kaseya Center de Miami y 23 shows con entradas agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En paralelo, el artista trabaja en su próximo disco, también titulado Lo que el Seco no dijo, al que definió como “uno de los mejores trabajos que he hecho hasta el momento”.

Un regreso histórico a Buenos Aires

El cantautor vuelve a la Argentina con producción de Fenix Entertainment, en lo que promete ser una serie de conciertos inolvidables.

En sus anteriores visitas al país, Arjona agotó ocho Movistar Arena en 2022 y dos estadios Vélez Sarsfield en 2023, como cierre del tour Blanco y Negro, que reunió a más de dos millones de espectadores en todo el mundo.

Su vínculo con el público argentino es histórico: en 2006 realizó 34 funciones en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas en el marco de su gira Adentro.

Ricardo Arjona, nacido en Guatemala, es uno de los artistas más influyentes de la música latina, con más de 80 millones de discos vendidos y 41 millones de seguidores en redes sociales. Su historia, marcada por la lucha, la docencia y el compromiso social, inspira a millones de personas.

A través de su fundación “Adentro”, el músico construyó en su país una escuela multidisciplinaria de alto nivel, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo cultural.

Con Lo que el Seco no dijo, Arjona vuelve a conectar con su público argentino, ofreciendo una experiencia que combina música, poesía y emoción en su máxima expresión.