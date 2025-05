Ricardo Darín elige seguir fuera de la grieta pero opina del gobierno de Javier Milei: “No podrán enterrarla”

Ante un panorama que enfrenta visiblemente a los artistas y al Gobierno de Javier Milei y pone de evidencia el vaciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el reconocido actor Ricardo Darín se mostró arisco a opinar sobre la grieta cultural. Sin embargo, en el marco del estreno de la serie El Eternauta que protagoniza, sostuvo que el Ejecutivo no va a “poder enterrar la cultura de un país”.

Del Eternauta a la realidad: Darín advierte que la cultura no se entierra»

Ante la presión que pretende un estreno de tal índole, hay quienes suponen que el protagonista de la tira podría tener algún tipo de amuleto o costumbre para atraer a la buena suerte. Sin embargo, el actor negó: “Cábala no, ya está, ahí va la bocha”.

En cuanto al formato del ciclo, el intérprete explicó: “Tiene de todo porque es una serie de ciencia ficción, pero tiene los pies apoyados en la realidad. Esa fusión está muy buena porque no es sólo ‘una de ciencia ficción’ hay cosas en las que nos sentimos reflejados e identificados”.

Aunque el clima de estreno parecía ameno, en cuanto Darín fue consultado por la evidente grieta actual entre varios artistas y el Gobierno, se escurrió: “No me metas ahí, dale. Dejame tener un día (…). Me tengo que ir ¿Qué crees que yo puedo opinar al respecto?”.

De igual manera, con la pregunta retórica final, el artista dejó en clara su postura ya que varias veces e incluso horas atrás apuntó contra la gestión de Javier Milei con frases como que el accionar del Gobierno “necesariamente se va a tener que modificar” y subrayó enfáticamente que “No se puede enterrar la cultura de un país. Aunque no es que no podés, sino que no lo vas a conseguir”.

De qué trata “El Eternauta”

“Tras una nevada mortal, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes luchan contra una amenaza alienígena”, es el anticipo que publicó Netflix sobre la trama de la producción.

Es una versión contemporánea basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld. Un grupo de personas se encuentra luchando contra una invasión extraterrestre.

Después de que una tormenta de nieve tóxica mata a millones, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes luchan contra una serie de alienígenas que son controlados por una fuerza invisible.

Elenco: