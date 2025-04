En 1957, el guionista Héctor Germán Oesterheld y el ilustrador Francisco Solano López publican el primero de una serie de ciento seis episodios que narraban las peripecias de un grupo de personas comunes que deben sobrevivir en condiciones extremas, a partir de una nevada tóxica que antecede a una invasión alienígena. La ciudad era Buenos Aires y la historieta, El Eternauta.



Publicada entre el ‘57 y el ‘59 de a tres páginas por entrega, en Hora Cero Suplemento Semanal, El Eternauta se convirtió, a fuerza de la originalidad de establecer los eventos en lugares comunes y cotidianos de la ciudad de Buenos Aires, con personas comunes arreglándoselas con lo que tenían a mano y de una ilustración preciosa y por demás cinematográfica, en la más importante novela gráfica de habla hispana. Y desde ese mismo momento, era una tentadora opción cinematográfica. ¿Quién sería capaz de filmar semejante narrativa gráfica?



Durante décadas se sucedieron proyectos audiovisuales alrededor de El Eternauta y todos fracasaron. O, lo que es casi lo mismo: ninguno funcionó siquiera como proyecto. Hasta que en 2005, la productora creada por Oscar Kramer y Hugo Sigman llegó a un acuerdo por los derechos con la familia Oesterheld para hacer un largometraje. “El Eternauta es una obra evidentemente cinematográfica, pero todo aquello ‘evidentemente cinematográfico’ siempre es muy difícil de transformar. Después de muchos años de intentos, búsquedas y frustraciones, en 2018 encontramos una gran oportunidad, cuando Netflix nos propuso convertirlo en una serie”, Matías Mosteirin, uno de los productores.

El Eternauta. Cesar Troncoso como Favalli, Ricardo Darín como Juan Salvo en El Eternauta. (Fotos: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)



Poco más de sesenta años después de haberse editado su primer episodio, El Eternauta por fin encontraba una adaptación audiovisual a la altura de su exigencia técnica y creativa. Dirigida por Bruno Stagnaro, con guion del propio Stagnaro en colaboración con Ariel Staltari, El Eternauta, de seis episodios, estrenará este miércoles.

El Eternauta. Andrea Pietra, Carla Peterson, Marcelo Subiotto. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2024)



Será la primera adaptación audiovisual de la icónica novela gráfica argentina. Cuenta con las actuaciones de Ricardo Darín en el rol de Juan Salvo, el eternauta; Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y el propio Staltari.

El Eternauta: popular antes, ¿y ahora?



Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia.

El Eternauta. Ricardo Darín en El Eternauta. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)



Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.

El Eternauta. César Troncoso y Ricardo Darín. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2024)



Obra cumbre de la ciencia ficción, El Eternauta resultó innovadora por estar ambientada en una Buenos Aires realista y enfocada en un grupo de “gente común” frente a una invasión.



Como sucede con Rayuela, de Julio Cortázar, El Eternauta también es una obra de la que se habla mucho más de lo que se la lee. El mito suele hacer el resto del trabajo. Pero, ¿qué fue El Eternauta en su tiempo?

“Era muy popular la primera versión, la revista, que salía cada miércoles, porque después empezó a ser editada en formato de libro”, le dice a Río Negro Pablo De Santis, escritor y guionista de historietas, ganador del Premio Planeta-Casa de América 2007 por su novela El enigma de París. “En los setenta, yo recuerdo que todavía se seguía vendiendo ese libro muchísimo. Seguía siendo muy popular, aunque no era reconocido porque la historieta como género no lo era, pero sí vendió muchísimo, durante mucho tiempo. Y hubo un montón de versiones, inclusive una revista italiana que se llamaba El Eternauta”.

Lo original de El Eternauta



Para De Santis, la originalidad de El Eternauta no pasó ni por la temática ni por la figura de Juan Salvo como héroe comunitario o colectivo. “Era un tema habitual de la ciencia ficción del momento. No era ninguna novedad la invasión extraterrestre, que ya estaba en muchas películas, era un tema clásico de la ciencia ficción de los años ‘50:el viaje al espacio o a un planeta desconocido o la invasión. Lo curioso en el caso de El Eternauta es que todo el imaginario generalmente vinculado a Estados Unidos era presentado con un paisaje conocido, el de Buenos Aires”.

El Eternauta. Ricardo Darín in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025



Por otra parte, De Santis pone en discusión la idea eternauta del héroe colectivo. “Siempre a mí me pareció raro cómo se impuso eso del héroe colectivo sobre El Eternauta, cuando, en general, todas las historias de invasiones y de catástrofes tienen personajes colectivos por las características mismas de la situación, ¿no? Las historias de muertos vivos, de catástrofes de todo tipo, siempre tienen muchos personajes para poder reflejar desde distintos puntos de vista la catástrofe. En general, me parece que eso que siempre se dice de El Eternauta no tiene mucho sentido, porque todas las historias tienen héroes colectivos, cuando se habla de catástrofes”.

El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025



Para el autor de la historieta El hipnotizador, cuya serie protagonizada por Leo Sbaraglia estrenó HBOen 2015, lo que marca la singularidad de El Eternauta “son más bien sus imágenes poéticas, como la nevada mortal, que es una idea muy original y muy hermosa. O el contraste entre estos amigos y ese paisaje de destrucción, el hecho de la catástrofe vinculada a espacios muy reconocibles de Buenos Aires. Eso me parece que es lo más valioso”.

El Eternauta. Ariel Staltari y Oriana Cárdenas en El Eternauta. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2024)



De Santis destaca el comienzo de la historieta de Oesterheld por sobre el final, que, dice, le resultó algo decepcionante. O al menos no a la altura del comienzo. “El final no era tan bueno como el principio, que es fantástico. Muestra los amigos reunidos, la familia. Está contada como un viaje que atraviesa esa Buenos Aires destruida, cómo construyen los trajes para atravesar la nevada, las diferencias entre ellos sobre qué hacer…. El final me parece que no termina de funcionar en la historieta. Los finales son siempre complicados, las historietas se iban haciendo sobre la marcha, entrega tras entrega, no es como una novela que sale todo junto, y los finales siempre son complicados”.



En este sentido, de Santos explica que la ciencia ficción necesita siempre de ese contacto con lo cotidiano y que cuando ya se pasa a un plano de absoluta ciencia ficción, un mundo ya con cierta otredad, se pierde un poco el contacto con el lector. “Uno sigue con más interés cuando se da una convivencia entre lo cotidiano y lo distópico, propio de la ciencia ficción, a cuando la ciencia ficción supera toda realidad”.

El Eternauta. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)



A pocos días de estrenarse la tan esperada adaptación de El Eternauta, lo que más intriga genera la producción es justamente cómo adaptó la historia gráfica, qué de aquella historia de ciencia ficción porteña se verá en la serie. Lo cierto es que, como sea que lo hayan resuelto, ambas historias, la gráfica y la audiovisual, dialogarán, se interpelarán y, mucho más importante quizás, varias generaciones conocerán El Eternauta a partir de la adaptación de Netflix, sin el anclaje inevitable que será la historieta para quienes la hayan leído. Pero algo es seguro: a partir de este miércoles, los ojos de Juan Salvo serán los de Darín. Para siempre.