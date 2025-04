Entrevista | Ariel Staltari, actor y guionista de El Eternauta: «La clave fue ser fieles al espíritu de la obra y al mensaje de Oesterheld»

El Eternauta, la más importante historieta argentina, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López y publicada originalmente entre 1957 y 1959, tendrá finalmente su estreno en la pantalla: desde este miércoles, a las 4 am, estarán disponibles en Netflix los seis episodios de la adaptación dirigida por Bruno Stagnaro, escrita por el propio Stagnaro en colaboración con Ariel Staltari –quien también actúa- y con Ricardo Darín en la piel, la voz y la mirada de Juan Salvo, el legendario eternauta.

Mucho se dijo y se intentó respecto de una adaptación audiovisual de El Eternauta. Durante décadas se planificaron películas, series y animaciones basadas en las aventuras de este viajero en el tiempo que se le aparece al propio Oesterheld en la novela gráfica para contarle sus aventuras y desventuras, luego de afrontar una nevada tóxica que antecedió una invasión extraterrestre.

Llevar a la pantalla El Eternauta ha sido un sueño largamente postergado de toda la comunidad artística y cinematográfica argentina. Innumerables proyectos quedaron en el camino. Una aventura de ciencia ficción a la altura de la obra original planteaba un reto sin precedentes en términos creativos, técnicos y financieros.

En 2005, la productora creada por Oscar Kramer y Hugo Sigman había llegado a un acuerdo por los derechos con la familia Oesterheld para hacer un largometraje. “El Eternauta es una obra evidentemente cinematográfica, pero todo aquello ‘evidentemente cinematográfico’ siempre es muy difícil de transformar –cuenta Maías Mosteirín, uno de los productores–. Después de muchos años de intentos, búsquedas y frustraciones, en 2018 encontramos una gran oportunidad, cuando Netflix nos propuso convertirlo en una serie”.

Pensar en capítulos la obra audiovisual dedicada a uno de los emblemas de la cultura argentina resolvía un escollo que no había podido superarse en los intentos anteriores. “No habíamos encontrado la manera de adaptar la historia a una estructura de tres actos, así que volver a un formato episódico, recuperando además el espíritu de cómo había sido publicada la obra original, nos ofrecía muchas respuestas”, agregó Mosteirín.

El Eternauta. Ariel Staltari y Cesar Troncos en El Eternauta. (Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el actor Ariel Staltari, quien en su momento diera vida a Walter, el icónico personaje de Okupas (2000), habló de su trabajo como coguionista y actor de El Eternauta.

P: ¿Cómo abordaron la historieta para llevarla al lenguaje audiovisual, qué decisiones tomaron al respecto?

R: Bueno, decisiones muchísimas, inclusive hay secuencias y personajes que en la historieta no están; y ninguna de esas decisiones son al azar ni caprichosas, siempre tratando de fortalecer ese espíritu y ese mensaje que el autor, el mismísimo Oesterherld, ha querido contar con su cómic. Obviamente que no es lo mismo recibir tres páginas a la semana como lector y terminar completando esa lectura durante el tiempo que duré la publicación, a sentarte frente a una pantalla y consumir seis capítulos de una vez en una noche. Ahí hay una información que a vos te va ingresando de a poco en la lectura; entonces, pareciera ser que los tiempos son más prolongados. En cambio; en el audiovisual tal vez si vos te empezás a matar a tiros con otro por recursos, daría la impresión de que a la hora de que caiga la nevada no estaría tan bueno, porque en realidad supuestamente sobran recursos.

Tal vez en el verosímil de la lectura no pones tanto en tela de juicio, pero sí viéndolo en una serie, una peli. Entonces, de ese tipo de decisiones se han tomado muchísimas, o por ejemplo también la decisión de aggionarla, de hacerla contemporánea, y en eso me hago eco de lo que Bruno (Stagnaro, director y coguionista) en algún momento ha dicho, que teníamos que serle fiel al espíritu de la obra y a lo que el mismísimo autor quiso contar. En aquel momento el autor escribía en el aquí y ahora suyo y ese lector iba recibiendo y se iba reconociendo en esos espacios de la ciudad en el aquí y ahora de su tiempo. Es decir, autor y lector estaban en una cosa simultánea. Entonces creo que la lectura que hizo Bruno en su momento de traerlo a este aquí y ahora es también por eso, para reconocerte también en los espacios de esta ciudad y a la vez, con un artilugio ahí de trama que no se puede spoilear, terminás como de una u otra manera obturando todo lo que tiene que ver con lo tecnológico para poder impactar de lleno y dejar el espíritu de esas décadas en la textura de estos tiempos. No sé si soy claro (risas)

P: ¿Cómo lograron, cómo trabajaron o cómo resolvieron ser fieles al espíritu de la obra original, la del 57, y, al mismo tiempo, crear un producto diferente, que siga siendo El Eternauta de Oesterheld, en su espíritu y en ciertas otras cosas, y, al mismo tiempo, sea un producto nuevo, sobre todo porque buena parte de quienes la vean van a abordar El Eternauta por primera vez desde el audiovisual, sin tener aquella referencia gráfica. Es decir, van a conocer la obra a partir del audiovisual.

R: Ahí va a haber una retroalimentación, por así decirlo. Va a estar el lector que va a ir a chusmear qué es lo que hicieron con su obra, no? (risas) Cada uno se siente un poco dueño de El Eternauta. Y viceversa, va a estar el que termine de verla y va a querer ir a leerla, y yo creo que en ambas dinámicas van a encontrar el mismo corazón, la misma pulsión y el mismo mensaje, ¿no? Esto de que nadie se salva solo, del héroe colectivo, la épica de un hombre común, nuestro héroe sin capa, pero que, a la vez, también tiene un trayecto muy interesante.

En nuestra versión, nuestro protagonista tiene otra edad a la que supuestamente tenía Juan Salvo en la historieta, pero a la vez también hay una vuelta de tuerca en donde se entiende perfectamente por qué la cámara posa sus ojos sobre este tipo, ¿no? Porque hay un montón de gente que se salva, no son los únicos sobrevivientes.

Sin embargo, hay algo que lo empieza a seguir a él por alguna cuestión particular, ahí empieza la especificidad del personaje, en donde lo vas descubriendo también por capas.

En definitiva, se trató, ni más ni menos, que de respetar mucho el mensaje, por sobre todas las cosas, pero después teniendo cierta autonomía y libertad de ir probando lo que puede llegar a funcionar o no. Tené en cuenta que nosotros hace casi siete años que estamos con esto. Nos llevó casi cuatro o cinco años de escritura. Digo, en esos cuatro o cinco años te puedo asegurar que hubo un montón de versiones, escenas y cuestiones de ida y vuelta, de retrocesos.

Nunca se supo de entrada perfectamente de dónde íbamos a caer, ¿no? Sí había una vaga idea, pero después es materia de investigación y de ir descubriendo y de ir detectando los puntos que puedan mantenerse intactos y otros que tal vez no tanto.

Y también la necesidad de ingresar nuevas secuencias y personajes. Vos en la lectura es como que solo te enfocás en estos tipos que llevan adelante la historia, pero también en lo audiovisual es lindo preguntarse qué pasa con los demás, ¿no? Qué pasa con el resto de la gente. Y bueno, algunos de esos personajes se filtran dentro de los personajes protagónicos de la historieta.

Y me parece que enriquecen, que potencian. Por ejemplo, el personaje que hago yo, Omar, no por ser autorreferencial, pero sí me parece que está buena la mirada, como cierta mirada del espectador tal vez tiene Omar. ¿Viste? Pregunta, es inquieto, genera como cierto ruidillo para no generar esta cosa de comodidad y que tampoco sea tan lineal.

P: Como guionista y también como actor de la serie, ¿llegaste a ver por qué fue tan difícil durante tanto tiempo llevar esto al audiovisual, más allá que en su momento eran cuestiones técnicas y tecnológicas para reproducir la ciencia ficción narrada en papel.

P: Sí, sí, y lo tuve en los ambos roles. Desde acompañar en el guion a Bruno e ir descubriendo la dificultad de cómo plasmarlo, pero a la vez también encontrando soluciones muy lindas, muy hermosas, de jugar con el misterio, de jugar con ruidos desde el más allá, con cosas muy sensoriales que también generan que vos como espectador pongas tu granito de arena también para completar. Que en definitiva siempre las cosas se completan con el espectador, ¿no?

Y después desde el abordaje actoral también, ¿no? Porque también mientras íbamos escribiendo yo decía, bueno, bienvenido a una nueva manera de actuar para los que somos argentinos, porque nunca habíamos hecho ciencia ficción. Vamos a tener que aprender a contar con economía gestual, con miradas, con algo más emocional, ¿no? Entre tanto ropaje y máscaras y bla, bla, bla, digo, bueno, si no estás colocado los cuerpos hablan también. Entonces digo, qué lindo, es un nuevo desafío para los actores también.