Ricardo Montaner lanzó su primer álbum en vivo: el histórico show en Vélez de 2007

Ricardo Montaner, una de las voces más importantes de la música en español, sorprendió a sus fanáticos con un importante anuncio: la publicación de su primer concierto grabado en vivo, realizado en el Estadio Vélez Sarsfield en 2007. El álbum, calificado como un “documento histórico”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Montaner Legacy.

El músico manifestó su emoción y felicidad por poder compartir una de las joyas musicales mejor guardadas mientras continúa alejado de los escenarios.

“Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales. Lo grabamos sin saber qué íbamos a hacer con él… y hoy, por fin, lo comparto con ustedes”, confiesa.

En este inolvidable concierto en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Montaner recorrió por 25 de las canciones que definieron generaciones. Además, cuenta con la participación de la legendaria Mercedes Sosa y sus hijos Héctor Montaner, así como Mau y Ricky quienes recién daban sus primeros pasos como dúo musical.

“Lo hemos mezclado y masterizado con la tecnología avanzada del 2025. Suena increíble. Suena actual. Pero, sobre todo, suena a verdad”, subraya sobre su primer disco grabado en vivo.

El artista reflexiona sobre este nuevo lanzamiento como un regalo para su fiel audiencia: «El otro día le decía a Marlene que siento que esto es un regalo para mi público. Como no pueden verme en vivo, quiero que, a través de este álbum me sientan cerca de sus corazones y sepan cuánto los quiero y los extraño”.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas: https://montanerlegacy.lnk.to/VIVOVELEZ2007