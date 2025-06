Robertito Funes con los tapones de punta contra Nancy Pazos: «zurda de country»

Fiel a su estilo, Robertito Funes Ugarte fue directo al hueso y atendió sin anestesia a la periodista Nancy Pazos, quien lo tildara de antiperonista.

La respuesta de Robertito fue contundente y, como quien no quiere la cosa, dio a entender cierta hipocresía de parte de su colega, o al menos falta de coherencia entre su forma de vivir y de opinar y sentenció: “zurda con Osde que vive en un country”.

«Ella me dice gorila pero soy orangután y me gusta la banana, yo podría decir que ella es una zurda con Osde que vive en un country. Yo soy un señor no me gusta decir guarangadas», espetó un Robertito visiblemente enojado.

¿Qué le dijo Robertito Funes Ugarte a los hombres que lo insultaron en la calle?

Robertito Funes protagonizó un fuerte altercado en plena vía pública tras recibir un comentario discriminatorio.

“¿Por qué insultás a la gente? Lo que estás haciendo es ilegal», lanzó el conductor a sus agresores visiblemente enojado. Al darse cuenta que además lo estaban grabando, sacó su celular y decidió hacer lo propio para tener registro de estas personas.

Uno de los interlocutores del comunicador, en un tono despectivo y de burla le dijo: “Grabame, qué me vas a hacer? ¿Yo te insulté? ¡No tenés pruebas!”. Por su parte, el acompañante de esta persona comenzó a discutir directamente con Robertito, asegurando que él los había insultado primero.

Efectivamente, al inicio del video que el periodista Fede Flowers compartió en su cuenta de X no se escucha el insulto. Sin embargo, hacia el final de la discusión, cuando Robertito decidió alejarse en dirección a su camioneta, se le escucha claramente decir a uno de los involucrados: “Chau ros…, ¡andá pa’ allá, ro… flo…!”.