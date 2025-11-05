Benjamín Vicuña y La China Suárez tendrán un cara a cara tras su conflicto por la tenencia

El conflicto entre Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez sumará un nuevo capítulo la semana próxima cuando los actores se cruzarían para “limar asperezas”, en el marco del régimen de visitas de sus hijos, que llevan 40 días en Turquía, junto a su mamá y Mauro Icardi.

La China Suárez vuelve al país y podría reencontrarse con Benjamín Vicuña

Suárez regresará a Buenos Aires para realizar una rueda de prensa por la presentación de la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, que se estrenará el próximo 19 de noviembre junto a Eleonora Wexler, Diego Cremonesi y gran elenco.

No obstante, en lo que respecta a cuestiones familiares, Suárez desembarcará en suelo argentino de la mano de sus hijos menores quienes se reencontrarían con su padre, Benjamín Vicuña, tras 40 días de distancia, a pesar de haberse comunicado por videollamadas.

Tal como informó el periodista Guido Zaffora, los abogados representantes de ambas partes intentarán que el actor chileno y la intérprete mantengan un diálogo con el fin de limar asperezas, luego de que protagonizaron diversos cruces por la tenencia compartida de los niños que cumplen con un régimen escolar, también, en Turquía.

Anteriormente, el artista informó que se iría de vacaciones a Uruguay, así como la planeación de otros viajes junto a los menores, por lo que apunta a un nuevo régimen de visitas.