Benjamín Vicuña habló del escándalo con la China Suárez: “No entiendo por qué insiste”

Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló con Yanina Latorre sobre la escalada mediática que volvió a rodearlo tras las declaraciones de la China Suárez en su entrevista con Moria Casan.

El actor, visiblemente cansado de la exposición, marcó con claridad su postura y pidió que el tema se termine de una vez.

Benjamín Vicuña, sobre la China Suárez: “Fue una pareja que se separó, todo esto es patético”

Según la entrevista que fue tomada en vivo por la Agencia Noticias Argentinas, Vicuña reconoció que la situación lo supera: “No depende de mí, estoy con mis hijos y laburo. Del otro lado ya no hay mucha vuelta que darle, me parece muy triste”. Con esa frase dejó en claro que no está dispuesto a seguir alimentando el conflicto que volvió a instalarse en los últimos días.

El actor también se mostró dolido por la exposición de su intimidad, especialmente por los dichos de su expareja: “No entiendo por qué se habló de la intimidad. Estuvimos seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Son cosas que tienen que ver con la pareja, no sé por qué del otro lado se insiste con lo mismo”, sostuvo.

Respecto a la frase que Suárez expresó sobre sentirse “enterrada”, Vicuña fue categórico: “Si fue así, lo siento muchísimo. La verdad, me pone súper triste como cualquier separación. No quiero seguir hurgando en esta situación. Me da mucho pudor por mis hijos”

En otro tramo de la nota, el actor remarcó que la ruptura no tuvo nada extraordinario, pero que la atención mediática convirtió lo íntimo en un espectáculo: “Acá nadie mató a nadie. Fue una pareja que se separó y todo esto me parece muy raro y patético”.

Finalmente, Vicuña expresó su deseo de cerrar definitivamente el capítulo: “Espero que esto termine. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos. Tampoco entiendo por qué trabaja en Canal Trece, pero bueno no entiendo nada”.