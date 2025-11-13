Pampita, sobre la nota que canceló la China Suárez: “No entro en ese juego”

El conflicto en torno a la entrevista que Eugenia “la China” Suárez canceló a último momento en Luzu TV sigue generando repercusiones, y esta vez fue Pampita Ardohain quien terminó involucrada sin quererlo.

La modelo, que siempre mantiene una postura elegante cuando se la consulta por temas sensibles, respondió con firmeza y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas.

Pampita reaccionó tras la cancelación de la entrevista de la China Suárez

Durante una nota con Los Profesionales de Siempre, Pampita fue directa desde el primer minuto: “Yo no hablo de la mamá de los hermanos de mis hijos. Lo intentaron muchas veces, pero ya saben que no entro en ese juego”, expresó, dejando claro que no piensa alimentar viejos episodios mediáticos ni instalar polémicas donde no las hay.

Aunque evitó mencionar a Suárez por su nombre, sí accedió a opinar sobre el revuelo que generan las figuras que ponen condiciones para dar entrevistas o se bajan a último momento.

Con total honestidad, explicó que ella también cuida mucho su exposición: “Soy selectiva. No voy a todos lados y protejo mi intimidad. Sé perfectamente de qué temas quiero hablar y cuáles prefiero dejar fuera”.

Luego profundizó sobre cómo gestiona sus encuentros con periodistas: “No se le puede pedir a un conductor que no pregunte esto o aquello, pero sí existen charlas previas. Hay temas que para mí son muy privados y no los hablo con cualquiera. Hay códigos, reglas que todos conocemos”.

Respecto a la posibilidad de cancelar una nota, Pampita confesó que nunca tomó una decisión tan drástica a horas del aire, pero no descartó que pudiera pasar: “Si siento que no van a respetar lo que acordamos, prefiero no exponerme. Soy muy cuidadosa con eso”.

En el mismo móvil, la modelo también fue consultada por el reencuentro de sus hijos con Magnolia y Amancio, los niños que Benjamín Vicuña tuvo con Suárez. Fiel a su estilo, habló poco, pero lo justo para dejar clara su posición.

“No tengo mucho para decir. Mis hijos estaban felices de ver a sus hermanos y eso me pone contenta”, aseguró con una sonrisa.

Sin mencionar ni a Vicuña ni a Suárez, cerró el tema de manera elegante: “Los chicos también extrañan a sus hermanos. Sí, estaban muy contentos”, respondió antes de despedirse.