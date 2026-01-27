Roberto Pettinato habló sobre La Reini, su ex nuera: “Me obligó…”

Roberto Pettinato rompió el silencio y habló sin filtros sobre la mediática separación de su hijo, Homero Pettinato, y la influencer Sofía “La Reini” Gonet. Con su estilo irónico, el conductor dejó filosos comentarios sobre uno de los romances más escandalosos del último año.

La pareja había anunciado su ruptura inicial el 14 de julio de 2025 a través de una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, tras un período de reconciliación secreta, el vínculo terminó de estallar a mediados de diciembre, en medio de filtraciones de chats y acusaciones cruzadas.

La irónica reacción de Roberto Pettinato ante la separación más escandalosa del año

En diálogo con un móvil de Puro Show, el padre de Homero Pettinato reaccionó a los escándalos de su hijo y reconoció: “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”.

Consultado sobre cómo quedó el vínculo con Gonet tras el polémico «escrache» público, donde la influencer acusó a Homero de usarle la tarjeta de crédito y de “limpiarse las manos con su pelo”, el músico apeló al humor.

“(Después del escándalo) pudimos seguir comiendo”, lanzó con humor.

Además, recordó el encuentro familiar que compartieron el pasado 29 de abril, previo a la separación y las múltiples acusaciones cruzadas: “La conocí, cenamos todos juntos. Ella me pareció una muy buena filmadora, porque filmó toda la cena”, disparó con ironía.

Finalmente, reveló un detalle de la cena: “Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”.