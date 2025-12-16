Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

La conductora Yanina Latorre reveló detalles exclusivos sobre la fuerte pelea entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, conflicto que derivó en la filtración de polémicos chats privados de la ex pareja en redes sociales.

Entre los mensajes que trascendieron, se destacó una frase de tono despectivo que el hijo de Roberto Pettinato le habría enviado a la influencer y que generó un fuerte repudio por su contenido.

En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre amplió la información a partir del testimonio de la propia Gonet, con quien actualmente comparte pantalla en MasterChef Celebrity.

“Ella no se arrepiente de nada, no le importa. Sofía estaba en pareja con Homero Pettinato”, aseguró la conductora, dando a entender que la relación continuó más tiempo del que se creía públicamente.

Las internas del conflicto entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Según explicó Yanina Latorre, la pareja habría retomado el vínculo hace unos tres meses, aunque decidió mantenerlo en reserva debido a la fuerte oposición de ambos entornos tras la escandalosa separación. “Como el entorno de ella no lo quería y el de él tampoco la aceptaba, optaron por no hacerlo público. Ella me mostró los mensajes que lo confirman, donde habían acordado una relación monogámica y sin citas con terceros”, detalló.

La conductora también relató el episodio que habría detonado el conflicto definitivo. Según contó, Homero Pettinato le habría informado a Sofi Gonet que no podía verla un viernes por un compromiso laboral en una fiesta vinculada a Olga, a la que asistió acompañado por una amiga. Sin embargo, ese mismo día, Sofía se habría enterado de nuevas infidelidades, lo que agravó la situación.

“Ella lo acusa de mentiroso y se hace cargo de los mensajes fuertes que circularon de ambos lados. También sostiene que durante la relación era quien se hacía cargo de los gastos y que existía un fuerte desequilibrio en ese sentido. Es una historia compleja y muy cargada”, concluyó Yanina Latorre.