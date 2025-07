Rocío Robles reveló los pormenores de su relación con Adrián Suar: “Muy estresada”

Rocío Robles y Adrián Suar llevan varios meses de relación -no se puede decir con exactitud porque ambos niegan fecha alguna- y aún no pusieron un rótulo en el vínculo, sin embargo, la periodista y modelo explicó que estuvo “estresada” durante el anonimato del enlace.

Rocío Robles: «Viví la situación muy estresada»

Es que el incipiente romance salió a la luz en junio pasado, por lo que la bailarina explicó cómo fue vincularse, previo al reconocimiento público: “Viví la situación muy estresada. Lo aguanté todo lo que pude hasta que no dí más”.

Asimismo, señaló que no hubo perjuicio en que la relación tome conocimiento. Sin embargo, insistió: “Mentiría si dijera que no leo los comentarios o que no vi programas. Como sociedad todavía (…) leí observaciones de mujeres que no están buenas”.

No obstante, Robles se diferencia del gerente de programación: “Él es mucho más tranquilo, tiene más experiencia”. En la misma línea, al ser preguntada por el “enamoramiento, refutó: “No hablo de ‘amor’. Me gusta que es una excelente persona, muy empático, tiene un gran sentido de la justicia y es muy divertido”.