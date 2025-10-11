Rocio Robles sobre su relación con Adrián Suar: “No quiero ser mamá, pero el casamiento me encanta”

Rocío Robles decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Adrián Suar, con quien se la viene vinculando desde hace varios meses.

Sincera y directa, la exbailarina de ShowMatch dejó en claro cuáles son sus límites, sus deseos y su forma de vivir el amor: “Siempre que comienzo algo pongo los puntos sobre las íes. Yo tengo bien en claro que no es un deseo mío ser mamá, y todo mi entorno lo sabe”.

Rocío Robles, sin filtros sobre Adrián Suar: “No tengo apuro, estoy bárbara así”

Robles explicó que esa decisión forma parte de una elección personal que no está sujeta a su relación actual: “Yo ya lo hablé con Adrián, porque en situaciones anteriores otras personas me han apurado. Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así”, sostuvo, dejando en claro que no hay planes de convivencia por ahora.

Aunque negó estar conviviendo con Suar, Rocío no descartó la posibilidad de dar un paso más adelante: “Casamiento sí. Todo lo que sea festejar me encanta: vestirme de blanco y que me festejen, yo encantadísima pero tampoco vamos a apurar las cosas”.

De esta manera, la modelo combinó humor y claridad para hablar de su vínculo con el productor, dejando entrever que la relación marcha bien, pero sin presiones.