Adrián Suar entre su rol directivo y el romance con Rocío Robles: “La gente se ofende”

Adrián Suar sostuvo que, tras decisiones laborales que él pueda tomar, “la gente se ofende” y, en cuanto a su noviazgo con Rocío Robles, aunque intentó mantenerse al margen, terminó por explicar su enamoramiento.

Adrián Suar habló sobre el programa de Viviana Canosa

“Generalmente, cuando se levanta un programa no le gusta a nadie. He tenido otros programas que se levantaron”, inició Suar y especificó sobre el ciclo de Viviana Canosa: “Éste no funcionó mal, sino que se le vencía el contrato en julio y queríamos cambiar”.

“Hace más de 20 años que soy el director de programación del canal y siempre me pasa que cuando se termina un programa, la gente se resiente un poco, es normal y lo entiendo porque me pasaría a mí estando del otro lado”, añadió.

Al ser consultado por su relación con Rocío Robles, Suar sostuvo que “está muy bien”, al tiempo que se jactó de estar enamorado “de la vida”. La respuesta coincide con la de su compañera quien esquivó el término “enamoramiento”, pero sí confirmó que están “saliendo”.

Respecto al late night conducido por Mario Pergolini señaló que lo vé “bárbaro” y desmintió que el rating no fuera el esperado.