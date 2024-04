¿Romance en puerta?: El cantante de cumbia que está «enamorado» de Catalina de Gran Hermano

La participante de Gran Hermano Catalina Gorostidi fue una de las jugadoras que contó con el beneficio de reingresar a la casa en el repechaje. Cata estuvo casi 2 meses afuera de la casa y en ese tiempo hizo de todo.

Pasó por todos los programas de TV, visitó a Martín Cirio, trabajó con marcas, apareció en la revista Gente y hasta participó de un videoclip. La «hermanita» fue la protagonista de «Mi cuerito» el video de uno de los últimos sencillos del Villano.

El cantante de cumbia es conocido por temas como «Chica real» y «Te pintaron pajaritos» parece haber pegado muy buena onda con la jugadora. Hace dos semanas atrás le preguntaron al artista si estaba de novio con Gorostidi.

«Todavía no sé… capaz que hubo un poquito de onda pero entró, no sabía que iba a volver a entrar» contestó. Por otro lado, Catalina también habló de su vínculo con el interprete. «Desde que salí de la casa la única persona que me interesó fue él» dijo la médica.

«Es super buena onda, simpático, super humilde el pibe» agregó. Luego aclaró que todavía no pasó nada entre ellos y tiempo después reingreso a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, parece que Catalina impactó a «El Villano».

El cantante le dedica historias mostrándole apoyo. Anoche, mientras veía Gran Hermano y Cata votaba en el confesionario el artista subió una foto besando la pantalla. «Esto es mejor que una peli» escribió en el posteo y etiqueto a la participante.

Habrá que esperar a que Gorostidi salga de la casa y se reencuentra para saber si hay un romance en puerta.

mientras tanto el villano 😭 pic.twitter.com/EWVo0llHsZ — c (@catanation_) April 4, 2024

Gran Hermano: hubo complot y así quedó la placa parcial esta semana

Los participantes de Gran Hermano afrontaron una nueva gala de nominación este miércoles. Luego de una semana intensa, de divisiones en la casa y un notable complot, la placa parcial quedó conformada para esta semana.

Martín y Bautista los líderes de la semana, votaron: Martín dio dos votos a Federico «Manzana» y un voto a Zoeh; Bautista dio dos votos a Virginia y uno a Federico. Uno de sus beneficios es que tampoco pueden ser nominados. Además se conoció la fulminante de Emanuel y su voto fue a Catalina, con quien mantiene una tensa relación.

Por su lado Zoe quien utilizó la espontánea pasó al confesionario y sus votos fueron: tres para Juliana y dos para Martín Ku.

La mayoría de los votos fueron dirigidos a Furia, pero Gran Hermano detectó que hubo complot y por ello la mayoría de los votos hacia ella fueron anulados.

Santiago del Moro comunicó quiénes son los participantes más votados por los integrantes de la casa. De esta manera la placa parcial se conformó con: Federico «Manzana», Emanuel, Juliana, Florencia, Virginia y Catalina . Ahora Martín y Bautista deberán sacar a alguien y subir a otro concursante.