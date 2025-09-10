Romántico gesto y reclamo en vivo: Marcos Giles y Ángela Torres, entre flores y celos

Marcos Giles protagonizó un romántico momento al sorprender a Ángela Torres disfrazado de oso y regalándoles unas flores que tenía escondidas en su disfraz. El momento quedó captado por numerosas cámaras, mientras transcurría en vivo de Nadie dice Nada (Luzu) y se viralizó en redes sociales.

Marcos Giles conquistó a Ángela Torres con flores, pero ella lo chicaneó en vivo

La cantante se quedó sin palabras al ver el increíble gesto del streamer, con quien protagoniza un ship que va creciendo día a día.

Una vez sentado en la mesa, la cantante no se mordió la lengua al ver los videos de Marcos coqueteando con la ex GH Lucila Villar en un stream.

“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’, Marquitos esto, Marquitos lo otro, es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”, lanzó filosa.

Y luego apuntó contra la ex GH por coquetear con Marcos cuando “debería saber que está con ella”: “Tora vamos, ¿no ves Nadie dice Nada?”.