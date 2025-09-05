Ángela Torres destrozó a Rusherking y el cantante le respondió por redes: ¿Qué pasó?

En las últimas horas, la expareja fue tendencia por los dichos de la actriz sobre su pasada relación. Luego, el cantante le respondió a través de redes sociales. Mirá acá cómo fue este inesperado cruce.

Ángela Torres destrozó a Rusherking: «Me separé y quedé seca»

Ángela Torres y Rusherking fueron pareja durante un año. La relación estuvo marcada por varias idas y vueltas, hasta que en junio de este año decidieron cortar el vínculo de manera permanente.

Este jueves, la actriz contó en «Nadie dice nada» el impacto económico que tuvo su exnovio en su vida. La charla comenzó cuando Momi Giardina y ella confesaron que se endeudaron por viajar en clase «business» de avión.

Luego, Ángela hizo una inesperada revelación: «A mí me pasó que yo el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él», comenzó.

Ante esta impensada declaración, Flor Jazmín Peña le preguntó: «¿Y él no colaboraba con un 25 por ciento?«, a lo que la actriz no contestó pero hizo una mueca, dando a entender que no era así.

Después continuó: «Yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca«, admitió con sinceridad.

Rusherking le respondió a Ángela Torres: «Hasta acá me guardé mi opinión»

Luego de que se viralizaran los dichos de Ángela Torres en Luzu, Rusherking salió a dar la cara y respondió a través de redes sociales. El cantante publicó en X su descargo.

«Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto», resaltó.

«No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje», cerró el cantante, quien dejó en claro que no desea armar polémica sobre su exrelación.