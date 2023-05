Romina Uhrig reveló que fue abusada a los 8 años: «Mi mamá no me creía»

En una entrevista con Estamos en una (República Z, a las 13), Romina Uhrig se abrió y reveló un duro momento que vivió durante su infancia por parte de la entonces pareja de su madre que abusó de ella. También contó cómo esa violencia que sufrió la marcó para el resto de su vida.

Romina Uhrig reveló que fue abusada por la pareja de su madre cuando tenía 8 años. «No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba, era la pareja de mi mamá«, arrancó la exparticipante de Gran Hermano en diálogo con Estamos En Una, el streaming que conducen Lourdes Sánchez y Melina Lezcano en Generación Z.

«Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que me iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío«, continuó.

«Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas», recordó Romina.

Respecto a la actitud de su madre frente a toda esta situación, aseguró que «le costó un montón separarse» y que «pasó un momento de mierda» al lado de este hombre.

«Yo le decía a mi mamá y no me creía, porque ella estaba muy mal. Yo llegué a sacarla de una soga porque se quiso colgar por este hombre, cuando tenía 8 años -precisó sobre este duro momento de su vida- Yo la entiendo como madre y lo que hizo porque ella no estaba bien tampoco, por todo lo que tuvo que vivir y pasar», comentó.

Romina Uhrig y las consecuencias del abuso de su padrastro: «Elegía hombres parecidos a los de mi mamá»

En ese sentido, Uhrig explicó que esto que sufrió marcó su vida adulta: «Cuando hice terapia me di cuenta de que el problema venía con mi mamá, hay que sanar desde acá, los hombres que yo elegía eran muy parecidos a los de mi mamá, no es que nos tocan siempre los mismos hombres, sino que los elegimos».

«Para personas que nos criamos en ese ambiente creemos que es normal que una persona te insulte o te grite… a mí me decían que yo los provocaba», confesó.

«Yo antes no lo podía hablar porque lloraba. Arrancaba a hablar del tema este y se me hacía un nudo, no podía hablar, era feo«, explicó por qué no habló de esto antes, ni siquiera dentro del reality de Telefe.

Luego contó que sufrió «violencia física y verbal» de parte de una pareja: «Hubo varias situaciones: la última, la vez que salí corriendo, fue porque yo dije: ‘Qué lindo alguien en la tele’ y él me dio la cabeza contra la pared. Mientras yo sangraba por el golpe, él me decía: ‘Perdoname, perdoname, pero vos también para qué decís eso'».

«Agarré el teléfono, las llamé a mis hermanas y salí corriendo, tuve que esconderme un par de días. Él me escribía y me decía que se iba a tirar abajo del tren, iba a buscarme a mi trabajo… pero yo no hablé nunca más con él», explicó cómo pudo dar por terminada esa historia de violencia.

Sobre los padres de sus hijas, Mía, Felicitas y Nina, destacó: «Agradezco a Dios por los padres que les tocaron a mis hijas, que son personas sanas de mente y de corazón. Una hace millones de cosas para que sus hijas no pasen por lo mismo y vivan ciertas cosas».