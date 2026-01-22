Roña “Locomotora” Castro apuntó contra MasterChef Celebrity y denunció destrato tras su eliminación

La eliminación de Roña “Locomotora” Castro de MasterChef Celebrity abrió un fuerte frente de polémica. En un diálogo con RIO NEGRO RADIO, el ex participante cuestionó el clima interno del reality y denunció maltrato, desigualdad en el trato y favoritismos, con especial énfasis en el rol de la conducción y la edición del programa.

Según relató, su malestar no se vincula a lo económico ni a la exposición mediática, sino a la falta de respeto fuera de cámara. “Mientras la luz roja está prendida, todo bien. Cuando se apaga, no te saludan”, afirmó, y sostuvo que la cercanía con algunos participantes define el tiempo en pantalla. En ese marco, deslizó que Wanda Nara “elige quién se queda y quién se va”, aunque aclaró que no hizo acusaciones formales al aire.

Castro reveló que la producción le ofreció regresar en el repechaje, pero rechazó la propuesta: “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, concluyó, dejando claro que su experiencia fue corta y poco feliz.

Castro también cuestionó al jurado, al que describió como distante: “Aparecen para juzgar los platos y se van. No hay vínculo”. Aseguró que las jornadas de grabación se extendían entre ocho y once horas, con escaso reconocimiento y edición selectiva: “Se graba todo seguido y después ponen lo que les gusta”.

En el plano contractual, explicó que cobró lo pactado —un millón de pesos— y que no tiene deudas pendientes, pero remarcó que no participó por el dinero. “Yo trabajo todos los días, tengo mis negocios y hago trabajo social”, dijo. En ese sentido, recordó que promesas hechas al aire —como visitas a comedores— no se concretaron.

El ex participante también defendió su trayectoria en realities y comparó la experiencia con otros ciclos: “En otros programas era más parejo. Acá hay diferencias claras”. Incluso mencionó a otros colegas que se habrían sentido discriminados, y pidió igualdad de trato y tiempos para todos.

Fuera del estudio, Castro destacó su labor solidaria: conduce 14 comedores y nueve merenderos, y se sostiene con emprendimientos propios. “No necesito fama ni plata; digo lo que siento”, concluyó.

Las declaraciones se suman a un clima de tensión creciente alrededor del reality, que ya había tenido cuestionamientos por favoritismos y edición, y reavivan el debate sobre las condiciones de trabajo y el trato a los participantes detrás de cámara.