Esteban Mirol explicó por qué no puede contar lo que pasa en MasterChef tras su salida

En medio del revuelo por lo ocurrido en el ciclo de MasterChef, Esteban Mirol salió a aclarar algunas versiones durante una comunicación telefónica con el equipo de Intrusos.

Apenas lo presentaron, el panel lo saludó y él respondió con humor: “Hola guapas, hola guapo. Acá brindando por ustedes”.

Esteban Mirol habló en Intrusos y aclaró qué puede y qué no decir sobre MasterChef

Cuando le pidieron que explicara “qué fue lo que realmente pasó”, Mirol puso un freno inmediato: “Paremos un poco. Yo firmé un contrato de confidencialidad”, advirtió.

También remarcó que está habilitado para referirse únicamente a lo que efectivamente salió al aire. “Yo puedo hablar de lo que salió, no puedo hablar de lo que no salió”, insistió.

El panel mencionó que otros participantes habían contado detalles del backstage, y nombraron a Yanina Latorre, a lo que, Mirol respondió con ironía: “Yanina Latorre imaginate la importancia de ella. Ella puede hablar del backstage porque ya lo ha hecho. Yo no puedo, de ninguna manera”.

Afirmó que no sabe si quienes hablaron estaban autorizados o si podrían tener “problemas contractuales”, pero dejó claro que él no piensa arriesgarse.

Cuando le consultaron si él había renunciado y no sido eliminado, respondió incómodo: “Me estás preguntando una cosa que no salió al aire”, reforzando nuevamente los límites que le impone el contrato.

Sobre los supuestos gritos que se viralizaron, Mirol lo desmintió: “Primero, no sé quién fue la periodista que dijo que mi plato, yo no grité nada. No hubo ningún grito”, señaló, en referencia a los comentarios que circularon en medios y redes.

Con respuestas breves y cuidadosas, Mirol dejó entrever que hubo situaciones que no se emitieron, pero no quiso confirmarlas ni negarlas para evitar incumplir el acuerdo de confidencialidad.