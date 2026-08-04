Rosalía sigue generando polémica: no se puede ingresar con banderas ni camisetas de fútbol

La llegada de Rosalía a Buenos Aires sigue dando de qué hablar. En la previa de sus presentaciones en el Movistar Arena, se conoció el protocolo de ingreso para los espectadores, que incluye una medida que rápidamente generó repercusión: estará prohibido ingresar con camisetas de fútbol y banderas de países.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el reglamento también detalla una extensa lista de objetos que no podrán llevar quienes asistan a los recitales.

La polémica medida llega tras el escándalo por la final del Mundial

La decisión no pasó inadvertida, ya que se conoce pocos meses después de la controversia que protagonizó la artista española tras publicar un mensaje en redes sociales que muchos usuarios interpretaron como una ofensa hacia la Argentina luego de la final del Mundial.

Si bien Rosalía eliminó la publicación y luego pidió disculpas, el episodio generó fuertes críticas en redes sociales e incluso motivó pedidos de boicot por parte de algunos seguidores.

La periodista española Lola Cordero, radicada en Buenos Aires, también cuestionó la forma en que la cantante se disculpó y aseguró que el mensaje sonó poco sincero. Según recordó, la artista solo publicó «un mapita de Argentina con unos emojis de llanto y la frase ‘Mala mía'».

Qué objetos estarán prohibidos en los recitales de Rosalía

Además de las camisetas de selecciones y clubes de fútbol y las banderas de países, el protocolo establece que tampoco se podrá ingresar con:

Bebidas y alimentos.

Mate y termos.

Paraguas.

Cochecitos para bebés.

Computadoras y tablets.

Cámaras fotográficas o equipos de video profesionales.

Mochilas de gran tamaño.

Palos para banderas o palos de selfie.

Como es habitual en este tipo de espectáculos, también estarán prohibidos armas, explosivos, elementos de pirotecnia, sustancias ilegales y objetos punzantes o cortantes.

La difusión de estas restricciones volvió a instalar el debate en redes sociales, donde muchos usuarios relacionaron la prohibición de camisetas y banderas con la polémica que envolvió a la cantante tras la final del Mundial, mientras que otros señalaron que parte de estas medidas suelen formar parte de los protocolos de seguridad habituales en recitales masivos.