Ángela Torres pasó por el confesionario de Rosalía y apuntó contra su ex: «Me hizo perderme a mí misma»

El inicio del Lux Tour de Rosalía en Buenos Aires dejó un momento de alto impacto que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en el tema del día en las redes sociales. Antes de interpretar su tema La Perla, la estrella española abrió su ya famoso «confesionario» en el escenario del Movistar Arena e invitó a Ángela Torres, quien no dudó en soltar un fuerte testimonio sobre una relación tóxica del pasado.

En un intercambio íntimo frente a miles de fanáticos, la sobrina de Diego Torres reveló cómo un antiguo noviazgo apagó su esencia: «Vengo a contarte que salí con alguien que me hizo perder mi muchosidad, que es lo que te hace ser auténtica y brillar con tu propio yo», comenzó relatando ante la atenta mirada de la catalana.

«No me quería en su vida»: la manipulación que contó Ángela Torres

Con el correr de los minutos, la artista argentina fue sumando detalles de la dinámica de ocultamiento y manipulación a la que fue sometida durante varios años:

Vínculo en las sombras: «No quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería hacer parte de su vida, solo quería que nos viéramos solos en su departamento», denunció Torres, generando una ola de abucheos por parte del público hacia el anónimo protagonista.

«No quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería hacer parte de su vida, solo quería que nos viéramos solos en su departamento», denunció Torres, generando una ola de abucheos por parte del público hacia el anónimo protagonista. La reacción de Rosalía: fiel a su estilo directo y adoptando el modismo local, la intérprete de Motomami sentenció: «No, no, qué boludo».

fiel a su estilo directo y adoptando el modismo local, la intérprete de Motomami sentenció: «No, no, qué boludo». El ninguneo musical: Ángela contó que su ex se negaba a llevarla a ver a Cindy Cats, un reconocido colectivo de músicos locales del cual ella era fanática. Si quería ir, debía pagarse la entrada por su cuenta porque él se negaba a ponerla en la lista de invitados.

Ángela Torres en el confesionario del primer show de Rosalía en Buenos Aires pic.twitter.com/HwDQPpBJxN — Pampito (@PampitoOk) August 2, 2026

La revancha en el escenario y las sospechas sobre Rusherking

La historia tuvo un cierre de justicia poética que hizo estallar el estadio. «Las vueltas de la vida: hace poco este mismo grupo de artistas que yo tanto admiraba me invitó a cantar con ellos. ¿Y adiviná quién estaba mirando desde la platea? Mi perla», remató Torres.

Aunque la actriz evitó dar nombres de forma explícita, en las plataformas digitales el misterio duró pocos minutos. Todos los cañones apuntaron a Rusherking, con quien estuvo en pareja entre 2024 y mediados de 2025, período en el cual el cantante santiagueño realizó múltiples presentaciones e integró colaboraciones con la mencionada banda.