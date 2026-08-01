Rosalía pidió disculpas en su primera noche en Buenos Aires: “Argentina me ayudó a convertirme en quien soy hoy”

En el primero de los cuatro shows que hará Rosalía en el Movistar Arena, la cantante española se tomó unos minutos del recital para referirse al episodio y reconoció que cometió un error al compartir una publicación en redes sociales sin haber investigado lo suficiente sobre su contenido.

“Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente… y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad”, expresó ante miles de fanáticos.

Luego, la artista recordó su primera presentación en la Argentina, en 2019, durante el festival Lollapalooza, y destacó la importancia que tuvo el país en los comienzos de su carrera internacional.

“Fue aquí, en Lollapalooza, donde tuve una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi propio país. Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de, de alguna manera, pensar: ‘Lo logré’”, recordó.

ROSALÍA HABLO DEL REPOST EN TIKTOK pic.twitter.com/QCG30yJvFY — leonel (@leoneltudo) August 2, 2026

“Argentina me ayudó a convertirme en quien soy hoy”

La intérprete aseguró que el cariño que siente por el país se mantiene intacto y rechazó tener algún sentimiento negativo hacia la Argentina.

“¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy”, afirmó.

Rosalía también destacó la entrega de sus seguidores y volvió a definir al público argentino como uno de los mejores del mundo.

“No tengo más que gratitud por Argentina y por este público. Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento”, sostuvo.

La cantante cerró su mensaje con una declaración de afecto y agradecimiento para quienes la acompañaron durante todos estos años.

“Quiero que sepan que mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue siendo el mismo, intacto, como en el primer día”, señaló.

Finalmente, aseguró que llegó al escenario “con el corazón lleno”, con el deseo de brindar un show especial y agradecer el apoyo de sus fanáticos.

“Los quiero muchísimo. Tanto, tanto, tanto. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo”, concluyó.

El gesto de Rosalía que molestó en Argentina tras la final del Mundial 2026

La célebre cantante española llamó la atención de sus seguidores locales al repostear en su perfil oficial de TikTok una publicación de Mia Khalifa, en la que se celebraba la victoria del seleccionado ibérico frente a la Argentina en el marco del Mundial 2026.

La reacción en cadena no se hizo esperar, ya que la influencer libanesa-estadounidense se había posicionado a lo largo del Mundial 2026 como una ferviente detractora de la Scaloneta —llegando a hacer pública una apuesta millonaria en favor del conjunto de Lamine Yamal—, lo que provocó que el gesto de Rosalía fuera interpretado como un dardo innecesario hacia el público nacional.